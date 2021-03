Osiedle w Poznaniu z parkiem dla mieszkańców

Osiedlowy park z miejscami do rekreacji zaplanowano w ramach poznańskiej inwestycji Zacisze Marcelin. W zielonej okolicy powstaną budynki o ciekawej architekturze i funkcjonalnie zaplanowanej przestrzeni.

REKLAMA

Atal rozpoczął nową inwestycję na poznańskiej Ławicy. W zielonej okolicy powstanie 212 mieszkań w ramach pierwszej części inwestycji Zacisze Marcelin. Osiedle oferuje ciekawą architekturę i rozwiązania polepszające komfort życia przyszłych mieszkańców. Lokale wyróżniają duże okna, przestronne balkony i funkcjonalnie zaplanowane przestrzenie. Wśród niskiej zabudowy deweloper zaplanował osiedlowy park z miejscami do rekreacji. Ceny mieszkań za mkw. zaczynają się od 6 400 złotych brutto.

Najnowsza poznańska inwestycja ATAL powstaje przy ul. Leśnych Skrzatów, na Ławicy w bliskim otoczeniu zieleni. Pierwsza część osiedla Zacisze Marcelin składa się z trzech trzypiętrowych budynków. Architekci – projektując mieszkania – położyli szczególny nacisk na funkcjonalność oraz wygodę ich użytkowanie. W ten sposób osiągnięto zróżnicowane i ergonomiczne wnętrza o metrażu od 27,05 do 88,23 mkw. oraz układach od 1 do 4 pokoi. Uzupełnieniem komfortowej przestrzeni mieszkalnej będą przestronne balkony, a duże okna doświetlą wnętrza. Lokale usytuowane na parterze posiadać będą indywidualne ogródki. Na terenie inwestycji przewidziano 219 pojedynczych oraz 40 rodzinnych stanowisk w hali garażowej. Dodatkowo, na zewnątrz budynku zaprojektowano 27 miejsc parkingowych. Komórki lokatorskie stanowić będą kolejną przestrzeń do przechowywania nie używanych na co dzień przedmiotów.