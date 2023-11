Osobistości świata filmu na starcie budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu

Rozpoczyna się budowa Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu. Podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję obecny był m.in. znany aktor Willem Dafoe.

W obecności władz lokalnych, gwiazd filmu i kultury odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu. Generalnym wykonawcą jest ERBUD.

W uroczystości wzięli udział m.in. były minister kultury, dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zaleski, a także uznani ludzie kultury i filmu – aktor Willem Dafoe, wybitny reżyser Volker Schlöndorff, operator Adam Holender czy fotograf Ryszard Horowitz. Wydarzenie miało miejsce drugiego dnia 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage.

Oprócz tradycyjnego murowania kamienia węgielnego, zebrani goście wypełnili też tzw. kapsułę czasu, czyli metalową tubę, która została zamknięta i będzie wmurowana dla potomnych w konstrukcję budynku. W kapsule znalazła się m.in. miniatura plakatu z pierwszej edycji festiwalu (autorstwa Ryszarda Horowitza), wydanie dziennika „Nowości” z informacją o tegorocznym festiwalu na okładce czy kopia pisma inicjującego powstanie ECFC.

- Kultura i sztuka to właściwe jedyne, co po nas zostaje. Jedyne, co kolejnym pokoleniom powie, jacy byliśmy. Wkładamy zwykle do kapsuły czasu różne artefakty, ale moim zdaniem akurat cała ta budowa, którą właśnie zaczynamy, jest jedną wielką kapsułą czasu. Już na zawsze zmieni centrum Torunia. Dziękuję inwestorowi za zaufanie, chciałbym szczególnie podziękować i osobiście pogratulować prezesowi Markowi Żydowiczowi konsekwencji, odwagi i myślenia na światowym poziomie. Projekt jest piękny, a w połączeniu z tym, jak my potrafimy go wybudować, wiem, że powstanie perełka! – powiedział Jacek Leczkowski, wiceprezes Grupy ERBUD.