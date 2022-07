Ośrodek turystyczny PKL w Solinie otwarty. Koszt inwestycji 110 mln zł

Ośrodek turystyczny PKL w Solinie za ponad 110 mln zł wybudowały Polskie Koleje Linowe. Od 1 lipca odwiedzający Bieszczady mogą wybrać się w podróż widokową koleją gondolową nad zaporą w Solinie.

Od 1 lipca odwiedzający Bieszczady mogą wybrać się w niezapomnianą podróż widokową koleją gondolową i korzystać z wyjątkowych atrakcji w ośrodku PKL i PFR nad zaporą w Solinie.

Widokowa kolej linowa w Solinie jest szczególną w skali kraju atrakcją, nie tylko pod względem turystycznym, ale również technologicznym.

To niepowtarzalny sposób, by móc podziwiać Jezioro Solińskie i bieszczadzkie krajobrazy.

To historyczny moment dla Grupy PKL. Tak jak 85-lat temu spełniały się marzenia związane z powstaniem kolei na Kasprowy Wierch, tak dzisiaj jesteśmy świadkami realizacji inwestycji wpisującej się w oczekiwania turystów odwiedzających Bieszczady, jak i okolicznych mieszkańców. Zapraszamy wszystkich do naszego nowego ośrodka. Kolej na Solinę - mówi Daniel Pitrus, prezes zarządu PKL.

Atrakcja jakiej jeszcze nie było

W czerwcu 2021 r. Polskie Koleje Linowe oraz Polski Fundusz Rozwoju ogłosiły budowę nowej inwestycji, która ma stać się jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu. Po ponad roku pierwsi turyści od godziny 17:00 będą mogli wyjechać koleją z centrum Soliny na Górę Jawor.



- Inwestycja w Solinie to modelowy przykład, w jaki PFR skutecznie realizuje strategię rozwoju i budowy wartości PKL od momentu przejęci spółki w 2019 r. Bieszczady to wyjątkowy region, z ogromnymi walorami krajobrazowo-przyrodniczymi. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji uda nam się w pełni wykorzystać jego ogromny potencjał i przyciągnąć nowych turystów, przy jednoczesnym zachowaniu charakteru i naturalnych walorów środowiskowych tego miejsca. To największa do tej pory inwestycja PKL, ale plany spółki są ambitne i uwzględniają rozwój dotychczasowych ośrodków, a także nowe inwestycje, które przyczynią się do wzrostu wartości spółki – powiedział Paweł Borys, prezes PFR.

Atrakcja jest niepowtarzalna nie tylko ze względu na lokalizację, imponujące krajobrazy, które możemy oglądać z nowej perspektywy, ale również pod względem technologicznym. Jest to najnowocześniejszy obiekt tego typy w całej Polsce. Wyróżnia się m.in. najwyższą w kraju podporą, mierzącą 75 m wysokości oraz nowoczesną strefą multimedialną.

Bieszczady od zawsze przyciągały turystów o każdej porze roku, dzięki niepowtarzalnemu klimatowi, krajobrazom oraz dzikiej przyrodzie. Region właśnie zyskał nową unikatową atrakcję, z której już mogą korzystać turyści.



- Turystyka w Bieszczadach zyskała nową jakość. Możemy zanurzyć się w krajobrazie Bieszczadów, żeby się wyciszyć, ale także oglądać tę ciekawą i piękną perspektywę z wagonika kolei. Robimy ogromny krok, by odkrywać Solinę i Bieszczady na nowo -tłumaczy Adam Piątkowski, wójt Gminy Solina.

Ośrodek turystyczny PKL Solina z wieloma atrakcjami

Pierwsze niespodzianki w ośrodku PKL Solina na turystów czekają już przy stacji dolnej Plasza, która jest nie tylko startowym punkt tej wyjątkowej podróży koleją gondolową ale też miejscem, w którym dowiemy się ciekawych informacji na temat podróży koleją widokową, jej technologii, ilości podpór i ich wysokości, a także o historii zapory w Solinie, która jest działającą elektrownią wodną.

W budynku stacji początkowej znajdują się multimedialne atrakcje, które zapewniają rozrywkę zarówno starszym, jak i młodszym gościom ośrodka PKL. Z tego miejsca korzystając z kolejnej i dającej niesamowite wrażenia atrakcji – kolei gondolowej PKL – wreszcie wyruszymy w niezapomnianą i pełną ekscytacji podróż na Górę Jawor.

Na 1,5 km trasie – ze stacji początkowej Plasza do stacji końcowej usytułowanej na Górze Jawor – z wysokości wagonika, podróżujący mogą podziwiać spektakularne krajobrazy na zielone wzgórza Bieszczadów, monumentalną zaporę oraz Jezioro Solińskie. Ale atrakcje w solińskim ośrodku turystycznym na tym się nie kończą! Bo prawdziwe emocje czekają również na wszystkich turystów, którzy docierają wagonikiem kolei gondolowej na Górę Jawor.

Z Wieży Widokowej z 55 m oraz tarasu widokowego możemy podziwiać krajobrazy na połoniny oraz tutejsze doliny. Odważni mają szansę przespacerować się po przeszklonym chodniku tzw. „skywalk”, by jeszcze bardziej poczuć siłę tutejszej natury. W kawiarni widokowej na turystów czeka smaczna kawa i ciasto, ale również spektakularne widoki, którymi możemy się już rozkoszować.

Na prawdziwych smakoszy czekają lokalne specjały w Karczmie Jawor, której wystrój nawiązuje do regionalnej architektury. Prozaiki, fuczki, czy pieczone knysze to tylko wybrane pozycje, znajdujące się w karcie menu.

Tuż obok Karczmy Jawor zlokalizowana jest kolejna część atrakcji ośrodka PKL – Park Tematyczny. To właśnie w parku wkrótce poznamy fascynujące legendy oraz posłuchamy ciekawych opowieści na temat barwnych postaci biesów i czadów.

Zachęcamy do rezerwacji biletów oraz odwiedzenia nowej atrakcji turystycznej w Bieszczadach. Gwarantujemy, że czas spędzony w ośrodku PKL w Solinie będzie niezapomniany i dostarczy wielu wrażeń.