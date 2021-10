Ostatni moment na zaprojektowanie toalety publicznej w Tatrzańskim Parku Narodowym

Odbywający się od 23 lat konkurs KOŁO na projekt toalety publicznej organizowany przez GEBERIT, to dla młodych architektów okazja do sprawdzenia umiejętności, konfrontacji swojego sposobu myślenia z wizjami innych uczestników, a także szansa na wysoką nagrodę pieniężną, staż w znanym biurze projektowym, zaistnienie w mediach – i przede wszystkim – przepustka do kariery. Tegoroczna edycja wielkimi krokami zbliża się ku końcowi – termin przysyłania zgłoszeń mija 11 października.

Konkurs KOŁO „Projekt Łazienki 2021” wystartował pod koniec maja bieżącego roku. Zadaniem w tegorocznej edycji jest zaprojektowanie toalety publicznej dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. To już ostatnia chwila na rejestrację na stronie konkursowej oraz wgranie projektu. Termin przysyłania zgłoszeń mija 11 października.

Prace zostaną ocenione przez znakomite jury, w którym zasiadają: dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – kierowniczka Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, wiceprezes w autorskiej pracowni architektury Kuryłowicz & Associates, sędziaSARP Warszawa, Robert Konieczny – architekt, założyciel pracowni KWK Promes, Magdalena Federowicz-Boule – prezes i dyrektor kreatywna pracowni Tremend, sekretarz Warszawskiego Oddziału SARP, sędzia SARP, prof. Jan Sikora – wykładowca na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, założyciel pracowni projektowej Sikora Wnętrza, Przemo Łukasik – architekt, współzałożyciel pracowni Medousagroup, Aleksandra Kozłowska – laureatka konkursu „Projekt Łazienki 2018”, obecnie związana z pracownią KWK Promes, Przemysław Powalacz – Prezes Zarządu Geberit sp. z o. o., Filip Zięba – zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, Ewa Holek-Krzysztof z Działu Komunikacji i Wydawnictw Tatrzańskiego Parku Narodowego, Agnieszka Grzegorczyk – przedstawicielka Gminy Kościelisko, Jan Karpiel-Bułecka senior – architekt, popularyzator folkloru góralskiego, Marcin Rząsa – artysta rzeźbiarz z Zakopanego. Łączna pula nagród wynosi 50 tys. złotych.

Projekt toalety publicznej to nie lada wyzwanie dla architektów. Tegoroczna lokalizacja – Dolina Chochołowska – to miejsce szczególne w Tatrach. Piękne, popularne wśród turystów, trudne ze względu na uwarunkowania własnościowe, cenne przyrodniczo i kulturowo. W niewielu dolinach w Tatrach spotkać można tak mocny nacisk na kulturę i tradycję górali jak tu. W niewielu też znajduje się tak wiele zabudowań. Stawianie na terenie Parku nowych budynków, zwłaszcza w głębi dolin, jest rzadkością. To podkreśla wyjątkowość tego Konkursu i projektu.

Z ankiety przeprowadzonej w związku z konkursem wśród turystów odwiedzających polskie góry wynika, że stan sanitarny na szlakach pozostawia wiele do życzenia. Każdy uczestnik konkursu powinien zapoznać się z Raportem, który powstał na bazie odpowiedzi respondentów – znajduje się w nimi wiele informacji na temat tego, czego brakuje w toaletach przy szlakach, co powinno się w nich znaleźć, co jest dla użytkowników szczególnie problematyczne itd.

Pełny Raport jest dostępny na stronie: https://konkurskolo.pl/blog/raport-co-turysci-sadza-o-stanie-sanitarnym-w-gorach-wyniki-ankiety/

Wszelkie informacje na temat konkursu – regulamin, mapy, wytyczne na temat projektu, harmonogram itp. znajdują się na stronie www.konkurskolo.pl.

Zachęcamy także do zapoznania się z ciekawymi, dodatkowymi materiałami zamieszczonymi na stronie www.konkurskolo.pl: filmami z wypowiedziami jurorów, tekstami na blogu, informacjami na temat stylu podhalańskiego itp.