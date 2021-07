Ostatnia prosta rozbudowy Gemini Park Tychy

Rozbudowa Gemini Park Tychy zmierza ku końcowi. I chociaż jeszcze nie ma oficjalnej daty zakończenia prac, to wszystko wskazuje na to, że te wchodzą właśnie w ostatni etap.

Już od ponad roku i trzech miesięcy trwa rozbudowa największego w Tychach centrum handlowego.

W efekcie prac galeria ma zyskać ok. 7 tys. m kw. i docelowo liczyć 44 tys. m kw. powierzchni handlowej.

Nowa część, połączona z istniejącym już obiektem, powstaje od strony północnej galerii, vis a vis niedawno otwartej Castoramy.

- Budowa zmierza stopniowo ku końcowi. Zakończone zostały już prace związane ze stanem surowym zamkniętym, a obecnie trwają ostatnie poprawki na elewacji. Lada moment pojawią się na niej także pierwsze szyldy. Na ukończeniu są też prace instalacyjne i wykończeniowe, a także prace związane z drogami, chodnikami i zielenią – wylicza Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.

Roboty prowadzone są także we wnętrzu obiektu. – Prace wykończeniowe i instalacyjne na pasażu handlowym i w pozostałych częściach wspólnych są już znacznie zaawansowane. Wnętrze nowej części zaczyna więc nabierać kształtu. Jednocześnie też trwają prace odbiorowe, pomiarowe i rozruchowe. Każdego dnia na budowie pracuje dziś blisko 120 robotników! – dodaje.

Co ważne, kształtu zaczynają nabierać także pierwsze lokale. – Rozpoczęliśmy już prace nad lokalem naszego głównego najemcy – kina. Obecnie trwają roboty związane z adaptacją przestrzeni. Kino zajmie ok. 2,5 tys. m kw. Póki co możemy tyle zdradzić. W pozostałych lokalach, które już przekazane zostały pierwszym najemcom również prowadzone są prace wykończeniowe – informuje Tomasz Misztalewski.

Zgodnie z zapowiedziami w nowej części Gemini Park powstanie największe w mieście i najnowocześniejsze na Śląsku kino, liczące sobie aż 7 sal. Znany jest też pierwszy najemca. Podpisana jest już umowa z siecią sklepów Action, która w nowej części wynajmie lokal mający 915 m kw. Ten ma zostać otwarty jeszcze przed otwarciem samej nowej części. Finalizowane są także pozostałe umowy.

- Komercjalizacja Gemini Park podobnie jak budowa wchodzi właśnie w ostatni etap. Wspiera nas w tym Colliers, jedna z największych na rynku firm doradczych. Już dziś możemy zdradzić, że w nowej części oprócz Action i kina, pojawią się także sklepy z ofertą wyposażenia wnętrz, a także nowe punkty gastronomiczne ulokowane w jeszcze większej strefie restauracyjnej. W sumie nową część wypełni 8 nowych najemców – informuje Daniel Słuchocki, Head of Lease w Gemini Holding.

- Realizowana w Tychach rozbudowa idealnie wpisuje się w rozwój tutejszego handlowego „Power Center”, w sercu, którego ulokowane jest Gemini Park – zauważa Anna Malcharek, dyrektor zarządzający Gemini Holding. – Dzięki inwestycji przestrzeń ta, mająca mieć docelowo aż 100 tys. m kw. GLA, zyska dodatkowe sklepy i restauracje, ale przede wszystkim unikalną nie tylko w Tychach, ale i regionie ofertę rozrywkową, opartą na nowoczesnym kinie. To pozwoli galerii nie tylko w pełni wykorzystać potencjał płynący z lokalizacji w handlowym hubie, ale też wynikający ze strategicznego położenia w sąsiedztwie Katowickiej Strefy Ekonomicznej, którą każdego dnia odwiedza ponad 80 tys. pracowników – dodaje.