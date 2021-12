Ostrów Tumski z nowym planem miejscowym

Nowe osiedle w centrum miasta o niezwykłym, industrialnym klimacie, otwarte dla wszystkich poznaniaków i zbudowane z troską o zabytki i zieleń - takie rozwiązanie dla części Ostrowa Tumskiego proponuje nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dokument przyjęli podczas wtorkowej sesji radni miejscy.

REKLAMA

Nowy plan dotyczy obszaru o powierzchni około 13,3 ha. Teren ograniczony jest Wartą oraz kanałem Ulgi, natomiast od południa - torami kolejowymi. Granica planu obejmuje również ul. św. Wincentego do skrzyżowania z ul. Hlonda oraz fragment Cybiny. To teren po dawnej Elektrociepłowni Garbary.

Ostrów Tumski stanowi zalążek miasta Poznania. Budowana w XIX wieku linia kolejowa podzieliła wyspę na dwie części. Na południowej znajduje się najstarsza w Polsce katedra. Część północna - mniej znana - ma charakter przemysłowy. To właśnie na jej obszarze w 1929 r. ulokowano Elektrownię Garbary, rozbudowywaną przez lata do zespołu budynków o charakterze industrialnego miasta w mieście - i terego terenu dotyczy dokument, jaki przyjęli radni.

W 2015 roku zdecydowano o wygaszeniu działalności elektrociepłowni. Tym samym pojawiła się możliwość znalezienia nowej funkcji dla tego terenu, w którym drzemie ogromny potencjał. Składa się na niego ok. 8 ha nowej przestrzeni w samym centrum miasta, kulturalno-historyczne sąsiedztwo, bliskość wód Warty i Kanału Ulgi oraz zieleni Cytadeli, a także unikatowa architektura poprzemysłowa.

Głównym celem była rewitalizacja historycznego założenia, a tym samym ożywienie do tej pory zaniedbanego i niedostępnego dla mieszkańców terenu i jego otwarcie na rzekę.

Nowa jakość w centrum Poznania

Wizja zagospodarowania wyspy zachowuje najbardziej wartościowe elementy wpisane do rejestru zabytków. To maszynownia z nastawnią i halą turbin, stara kotłownia z wieżą nawęglania, rozdzielnia prądu, pompownia, oczyszczalnia wody chłodzącej, redita Fortu Roon czy efektowna suwnica. Zabytkowe budynki zostaną uzupełnione nową zabudową o współczesnym wyrazie. Dzięki temu w południowej części wyspy powstanie tkanka miejska z ogólnodostępną główną przestrzenią - placem Węglowym z możliwością wyeksponowania konstrukcji zabytkowej suwnicy. Proponowana nazwa placu to nawiązanie do istniejącego wcześniej w pobliżu miejsca składowania węgla.

Nad całością dominuje wieża głównego budynku elektrociepłowni - jej siłę oddziaływania podkreśli transparentna, nowoczesna nadbudowa. Im bliżej cypla na północy, tym zabudowa stają się mniej zwarta, co pozwoli zachować osie widokowe między Cytadelą a wschodnią częścią wyspy. Przy kanale Ulgi zaplanowano chodnik i ścieżkę rowerową, a w parterach stojących przy nich budynków wymaga się lokalizacji usług. Dzięki temu wytworzy się nowe miejsce spotkań i integracji poznaniaków w tej części Ostrowa. Będą mogły tam powstać kawiarenki, restauracje i inne punkty usługowe.