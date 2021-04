Oświetlenie LED do elewacji oraz podłoża. Budowanie nastroju światłem w architekturze miejskiej i nie tylko

Projektując architekturę warto myśleć o świetle w kontekście „tworzywa”. Światło pozwala budować nastrój z zachowaniem podstawowych funkcjonalności budynków - zarówno w ich wnętrzach, jak i na zewnątrz.

Światło współtworzy wnętrza i bryłę budynku, wpływa na odbiór fasady i otoczenia budynku, a także – dalej – przestrzeni miejskich jak parki, chodniki, skwery, parkingi. Od projektanta zależy kształt obiektu oraz atmosfera danego miejsca, która w naturalny sposób kształtuje samopoczucie mieszkańców.

Oświetlenie LED w „Tunelu przyszłości” Ubera

Systemy LED firmy Kluś ułatwiają tworzenie dobrego designu. Przykładem ich efektownego zastosowania jest Centrum Zaawansowanych Technologii (ATG) w Pittsburghu. Centrum otworzyła marka Uber, aby badać i opracowywać rozwiązania w zakresie mapowania, bezpieczeństwa pojazdów i transportu autonomicznego. W tę futurystyczną wizję idealnie wpisało się nowoczesne oświetlenie LED.

W odnowionym magazynie o powierzchni 7500 mkw inżynierowie Ubera przewidują, projektują i budują miasto przyszłości. W przeciwieństwie do typowego biura technologicznego, ta przestrzeń jest przeznaczona dla inżynierów. W każdym obszarze roboczym jest miejsce na skrzynki narzędziowe, wózki i oczywiście prototypy.

Hol łączy się z główną przestrzenią „Tunelem przyszłości”, wyłożonym stale ewoluującą serią prototypów, służących jako przypomnienie, że sukces jest procesem powtarzania, a nawet nieudane eksperymenty przyspieszają projekty. To właśnie tutaj zastosowano produkty firmy Kluś. W podłogę holu wbudowane zostały profile HR-MAX oraz taśma LED: WP-K-30-1220-24V.

Pomiędzy rzędami stanowisk pracy i pracowni mieści się w pełni funkcjonalny warsztat mechaniczny. Autonomiczne samochody są tutaj projektowane, budowane i testowane. Po ostatecznym wykończeniu wjeżdżają po białych kafelkach do głównej nawy, która pełni rolę salonu wystawowego i swego rodzaju ołtarza autonomicznego samochodu.

Nowoczesne systemy LED w praktyce

Zapraszamy do obejrzenia materiału video, który przybliża zastosowanie nowoczesnego systemu LED w praktyce:

Oprawy HR-OPTI do fasad budynków oraz HR-MAX do ciągów komunikacyjnych, podłoża to rozwiązania wodoodporne o prostym, systemowym montażu.

Oprawa HR-MAX do podłoża

1. Odporność na warunki atmosferyczne

2. Szczelność (IP68)

3. Kompleksowy system montażu

4. Łatwy serwis

5. Odporność na zasolenie

6. Kompatybilność z systemem elewacyjnym HR-OPTI

Opawa HR-OPTI do oświetlenia elewacji

1. Odporność na warunki atmosferyczne

2. Szczelność (IP68)

3. Odporność na zasolenie

4. Kompatybilność z systemem elewacyjnym HR-MAX

5. Kompleksowy system montażu

6. Łatwy serwis