Oświetlenie uliczne w Tczewie do modernizacji

Tczew w ciągu najbliższych lat zyska zmodernizowane oświetlenie uliczne. Przeszło 1650 szt. opraw sodowych zostanie wymienione na nowoczesne oprawy LED.

Energa Oświetlenie, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, przez najbliższe lata będzie współpracować z Miastem Tczew. Spółka zajmie się m.in. modernizacją oświetlenia ulicznego i wymieni przeszło 1650 szt. działających tu opraw sodowych na nowoczesne oprawy LED.

EOŚ wykona też profesjonalne doświetlenie ośmiu przejść dla pieszych w lokalizacjach wskazanych przez samorząd. Spółka podpisała również umowę na świadczenie usługi oświetleniowej dla miasta przez najbliższe cztery lata.

– Energa Oświetlenie będzie świadczyć kompleksową usługę oświetlenia na terenie Tczewa do 2025 roku. Najważniejszym punktem podpisanej umowy jest modernizacja lamp ulicznych. Dla mieszkańców będzie to oznaczało zmianę jakości oświetlenia i poprawę bezpieczeństwa. To także działanie proekologiczne – mówi Marcin Stojek, wiceprezes Zarządu Energi Oświetlenie.

Współpraca Energi Oświetlenie z Miastem Tczew oznacza zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ponad 55 proc. Dotychczas na potrzeby utrzymania tej części oświetlenia ulicznego zużywano ponad 955 MWh energii w ciągu roku. W efekcie wymiany opraw, oświetlenie uliczne będzie zużywało niewiele ponad 426 MWh energii. Co więcej modernizacja przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Każdego roku Tczew będzie emitował do atmosfery ponad 380 ton CO2 mniej, a także ponad 720 kg mniej innych toksycznych związków chemicznych tj. tlenki siarki, tlenki azotu, pyły i tlenek węgla.[1]

[1] Obliczenia przeprowadzone według wskaźników raportowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego