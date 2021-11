Oto najciekawsze realizacje w ramach łódzkiego Budżetu Obywatelskiego

29 października zakończyło się głosowanie w IX edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Łodzianie wybrali łącznie 257 projektów. W ramach projektów ponadosiedlowych w przyszłym roku będą realizowane 24 projekty. Wśród osiedlowych projektów znalazło się aż 233 zwycięzców! Na co głosowali mieszkańcy Łodzi?

REKLAMA

Pośród projektów ponadosiedlowych prym wiodą te prozwierzęce. Numerem jeden pod względem liczby głosujących jest projekt „Zwierzęta w Łodzi są WAŻNE”. Zagłosowało na niego aż 8,8 tys. osób. Idea poświęcona schroniskowym zwierzakom już kolejny raz odniosła sukces. Tym razem kwota projektu wyniosła 500 tys. zł. W jego ramach nowe boksy otrzymają zwierzęta ze schroniska. Sfinansowany zostanie także program sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich. W planie znalazły się też pieniądze na sprzęt i dodatkowe patrole dla Sekcji Konnej oraz Animal Patrolu Straży Miejskiej.

Nie tylko w ponadosiedlowych projektach łodzianie głosowali na projekty związane ze zwierzętami. Także na osiedlach wygrały pomysły takie jak budki lęgowe dla jerzyków i innych ptaków, hotele dla owadów, dokarmianie i leczenie kotów na Kozinach czy psie parki np. na Zarzewie.

Zielono na osiedlach

W sumie na osiedlach będą realizowane w przyszłym roku 233 projekty. Ponad 70 z nich dotyczy zieleni w parkach, na skwerach czy też w pasach ulic i na chodnikach. Jest także bardzo dużo koncepcji dotyczących rekreacji w miejskiej przestrzeni. Często są to dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, ale także elementy infrastruktury, które poprawiają jakość odpoczynku w łódzkich parkach. To też nowe place zabaw lub dodatkowe elementy na istniejących placach (jak chociażby na Stawach Jana czy na Młynku).

Zaczytana Łódź

Kolejną dużą grupą pomysłów, które chętnie są wybierane przez łodzian, są te dotyczące miejskich bibliotek. Nowości wydawnicze powędrują w przyszłym roku do prawie 50 filii Miejskiej Biblioteki w Łodzi. Rekordzistką w tym temacie jest filia 26 przy ul. Kostki Napierskiego 4. Projekt zakupu nowości wydawniczych zdobył pierwsze miejsce na osiedlu Karolew - Retkinia Wschód - zagłosowało na niego 1342 łodzian!

Projekty inne niż wszystkie

Wśród nietypowych projektów akceptację mieszkańców zdobył np. zielony billboard filtrujący powietrze - nazwany przez twórcę projektu „mechofiltrem”. Billboard ma się pojawić w centrum Łodzi, a zdaniem pomysłodawców, panel porośnięty mchem jest tak samo wydajny w oczyszczaniu powietrza, jak niemal 300 drzew. Z kolei w Parku na Zdrowiu, nieopodal Aquaparku Fala, powstanie zielony tunel. Ma mieć długość 300 metrów i cieszyć oko zarówno wiosną (kolorowymi kwiatami), jaki i jesienią (przebarwiającymi się liśćmi).

Na osiedlu Bałuty Centrum bardzo ciekawym zwycięskim projektem jest most dla bałuckich wiewiórek - specjalna kładka ma być powieszona nad ulicą Sędziowską. Tak, aby rudzielce chętniej korzystały z mostu, tuż przy nim będzie zainstalowany także… orzeszkomat. Zwierzaki co prawda nie będą potrzebowały drobnych, żeby zjeść orzeszki, ale za to będą podglądane przez fotopułapkę, która sprawdzi, czy chętnie korzystają ze swojej infrastruktury.