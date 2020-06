Oto najnowocześniejsze i największe archiwum w Polsce

Archiwum Narodowe w Krakowie wzbogaciło się o nową siedzibę. Stało się największym i najbardziej nowoczesnym archiwum w Polsce. W niskoenergetycznym gmachu przez kolejne dziesiątki lat będą przechowywane niezwykle cenne archiwalia dokumentujące historię Polski i Krakowa, w tym m.in. akt lokacyjny miasta Krakowa z 1257 r., dokumenty z pieczęciami królewskimi Piastów i Jagiellonów oraz kilka tysięcy innych pergaminów.

Nową siedzibę Archiwum Narodowego w Krakowie tworzą połączone ze sobą dwa budynki: biurowy o 5 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej oraz magazynowy o 7 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej, o łącznej powierzchni 2,4 tys m kw. W ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków Skanska odrestaurowała również 2 historyczne budynki. Umowa o wartości o wartości 70 mln PLN netto została podpisana w połowie kwietnia 2017. Z końcem maja 2020 obiekt został przekazany klientowi. Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Z korzyścią dla społeczeństwa

Magazyny archiwalne wybudowane przez Skanska mogą pomieścić nawet ok. 70 km akt. Powierzchnia użytkowa archiwum to ponad 14 tys. m kw. a dodatkowo istnieje możliwość rozbudowy jego siedziby o kolejny segment magazynowy. W budynku utworzono Zapasowe Repozytorium Cyfrowe Archiwów Państwowych, miejsce przechowywania i udostępniania w internecie reprodukcji cyfrowych materiałów archiwalnych ze wszystkich archiwów państwowych w Polsce. Powstanie tu również najnowocześniejsza w Polsce pracownia konserwacji materiałów archiwalnych. Budynek magazynowy cieszy także oko - elewacja wykonana z płyt z betonu GRC (Glassfibre Reinforced Concrete) stanowi interesującą mozaikę wykonaną z płyt w 7 różnych kolorach i wymiarach, o fakturze przypominającej naturalny kamień, która doskonale wpisuje się w otaczający archiwum miejski krajobraz.



- Wybudowany obiekt jest jednym z najnowocześniejszych tego typu budynków w Europie zaprojektowanych z myślą o wieczystym przechowywaniu materiałów archiwalnych. Powstał w oparciu o rozwiązania zastosowane i doświadczenie zdobyte przy budowie nowych archiwów w Danii i Francji. Inwestycja jest największą spośród wszystkich realizowanych do tej pory w państwowej sieci archiwalnej i stanowi wzór dla kolejnych planowanych obecnie w innych archiwach państwowych – mówi Paweł Ząbczyński, główny specjalista ds. budowy nowej siedziby, Archiwum Narodowe w Krakowie.



Bezpiecznie dla archiwaliów

Najnowsze technologie i starannie wyselekcjonowane materiały zastosowane w obiekcie przez Skanska pozwalają na utrzymanie stałego mikroklimatu tworzącego bezpieczne środowisko dla nawet najstarszych i najbardziej wrażliwych dokumentów. Zewnętrzne ściany budynku magazynowego zostały wykonane z naturalnego betonu, a następnie pozostałe pustki powietrzne zostały uzupełnione specjalną betonową masą szpachlową w celu zamknięcia przestrzeni i ochrony przed gromadzeniem się zanieczyszczeń i zasiedlaniem przez mikroorganizmy, potencjalnie szkodliwe dla akt. Wentylacja w obiegu zamkniętym w budynku magazynowym, z niewielką domieszką świeżego powietrza, pozwala na utrzymanie stałości parametrów takich jak wilgotność i temperatura. W obiekcie zastosowano także nowoczesny system przeciwpożarowy gaszenia mgłą wodną. Jest to system rekomendowany dla obiektów archiwalnych, który w przypadku powstania pożaru skutecznie ogranicza jego rozwój i powoduje możliwie najmniejsze straty w zbiorach. System w Archiwum Narodowym posiada dodatkowo dwustopniowe zabezpieczenie przed działaniem w sytuacji fałszywego alarmu pożarowego lub przypadkowego uruchomienia.



Ekologicznie