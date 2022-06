Oto najważniejsze wydarzenia świata architektury pierwszego półrocza 2022!

Za nami pierwsze półrocze roku 2022. Zebraliśmy w jednym materiale najważniejsze wydarzenia ze świata architektury, jakie przyniósł nam bieżący rok: od reakcji architektów na wojnę w Ukrainie, po pierwszą w historii panią prezes SARP.

Architekci dla Ukrainy

Inwazja militarna Rosji na Ukrainę wstrząsnęła światem, również światem architektury. Architekci ze swojej strony starali się wspierać uchodźców z Ukrainy dotkniętych wojną i sprzeciwiać wojnie na wiele sposobów. Wiele pracowni z Polski oferowały zatrudnienie dla architektów z Ukrainy, niektórzy angażowali się w różne akcje mające na celu wsparcie potrzebujących dotkniętych wojną.

I tak na przykład, w ramach aukcji Architekci-Ukrainie architekci-absolwenci Warszawskiej Szkoły Rysunku Architektonicznego przeznaczyli wykonane przez siebie dzieła plastyczne na aukcję, z której dochód wesprze Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie w Ukrainie, które podjęło się dzieła odbudowy domów w zniszczonych wioskach w obwodzie kijowskim.

Z kolei architekci z pracowni XYStudio zaangażowali się w projekt tworzenia w Polsce ukraińskich szkół dla dzieci, które musiały uciekać z Ukrainy. Pierwsza taka szkoła już funkcjonuje od maja w budynku myhive Mokotów Two.

Wojnie sprzeciwiły się największe pracownie architektoniczne świata, w tym Zaha Hadid Architects, MVRDV, Herzog & de Meuron , Foster+Partners czy UNStudio, które wstrzymały wszystkie swoje projekty w Rosji.

Maciej Franta na liście talentów architektury Europe 40 Under 40

Maciej Franta jako jedyny architekt z Polski znalazł się na tegorocznej liście Europe 40 Under 40, będącej zestawieniem najbardziej obiecujących architektów Europy przed 40-stką.

Od roku 2008 The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies oraz The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design publikują listę Europe 40 Under 40. To zestawienie, na którym wyróżnieni są młodzi architekci przed 40-stką z Europy, mający szansę stania się prekursorami architektury.

W ubiegłym roku na liście znaleźli się Mateusz Górnik i Andrzej Truszczyński. W tym roku Maciej Franta jest jedynym architektem z Polski wymienionym w zestawieniu.

Norman Foster odbuduje Charków. Architekt Stadionu Webley i Apple Park spotkał się z merem miasta

Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy, zostało dotkliwie zniszczone w wyniku najazdu wojsk rosyjskich. Norman Foster, brytyjski architekt znany z takich realizacji, jak Stadion Wembley, Apple Park w Kalifornii, Most Villau we Francji czy Metropolitan w Warszawie, podczas spotkania z merem Charkowa zapowiedział pomoc w odbudowie miasta.

Norman Foster zapowiedział, że pomoże przygotować masterplan, który uwzględni historyczne dziedzictwo, a także zawrze propozycje związane z zieloną infrastrukturą. Zobowiązał się również do połączenia sił ukraińskich architektów z międzynarodowym gronem ekspertów w dziedzinie architektury i urbanistyki.

4 Design Days - znowu stacjonarnie!

Kilkadziesiąt sesji, debat i prezentacji, blisko 230 prelegentów z kraju i zagranicy, niemalże 200 wystawców – tak w skrócie wyglądała 6. stacjonarna edycja największego wydarzenia poświęconego trendom w architekturze i wzornictwie.

W wydarzeniu wzięło udział 9 tys. osób - architektów, projektantów, przedstawicieli biznesu i władz samorządowych oraz pasjonatów designu. Po ubiegłorocznych edycjach, które odbywały się w formule online, tym razem ponownie spotkaliśmy się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Foster+Partners biorą pod lupę Domy Towarowe Wars Sawa Junior i Nowe Centrum Warszawy

Firma Atrium European Real Estate, właściciel Domów Towarowych Wars Sawa Junior i zarządca Pasażu Wiecha, podjęła współpracę z wielokrotnie nagradzaną pracownią architektoniczną Foster + Partners, doświadczoną w wielkomiejskich projektach rewitalizacyjnych.

Specjaliści przeanalizują możliwości poprawy tego fragmentu miasta – od roku 2030 w dal. Cel to przygotowanie na wyzwania przyszłości, tak aby budynki i ich otoczenie stały się atrakcyjną częścią wielofunkcyjnego śródmieścia.

Podjęte działania będą też sprzyjać połączeniu przestrzeni publicznej wokół Domów Towarowych Wars Sawa Junior z założeniami Nowego Centrum Warszawy, w tym współtworzeniu szlaków pieszych, prowadzących od Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Placu Centralnego, przez ulicę Chmielną, w stronę Traktu Królewskiego.

Pawilon Polski na EXPO 2020 z tytułem Best Large Pavilion

Zaprojektowany przez WXCA we współpracy z Bellprat Partner AG, WSP, WSP Middle East Pawilon Polski na EXPO 2020 w Dubaju został wybrany najlepszym pawilonem w swojej kategorii (Best Large Pavilion) w konkursie The Exhibitor Magazine World Expo Awards.

Magazyn Exhibitor od ponad 30 lat nagradza crème de la crème ekspozycji targowych, a w latach 2010, 2012, 2015 i 2017 uhonorował również jedne z najbardziej imponujących konstrukcji wystawienniczych nagrodą World Expo Awards w Chinach, Korei Południowej, Włoszech i Kazachstanie i - teraz także - Dubaju.

Jury określiło Pawilon Polski jako "jeden z najbardziej eleganckich i wyrafinowanych pawilonów".

Pierwsza kobieta na czele SARP

Po raz pierwszy w 88-letniej historii SARP ma prezeskę. O objęciu przez Agnieszkę Kalinowską-Sołtys stanowiska prezeski SARP poinformował zespół APA Wojciechowski na Linkedin. Wcześniej architektka w szeregach Stowarzyszenia pełniła rolę wiceprezeski ds. środowiska i ochrony klimatu.

Agnieszka Kalinowska-Sołtys od 2010 roku pracuje w APA Wojciechowski Architekci, gdzie obejmuje stanowisko architekta, partnera i członka zarządu. Posiada uprawnienia BREEAM Asesora oraz LEED GA. Jest członkiem i współzałożycielem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego. Od 2021 r. stoi na czele zespołu ds. zrównoważonej architektury Global Compact Network Poland.

Polska architektura doceniana za granicą

Architekci z Polski i ich projekty były wielokrotnie nagradzane w międzynarodowych konkursach w minionym półroczu. Wnętrza hotelu AC Hotel by Marriott Kraków i Crowne Plaza Budapest spod kreski pracowni Tremend zgarnęły dwa wyróżnienia w międzynarodowym konkursie A'Design Award & Competition. Projekt „From The Garden House" pracowni Roberta Koniecznego KWK Promes został zdobywcą specjalnego wyróżnienia w konkursie Architizer A+Awards. W tym samym konkursie wyróżniono również budynek Wave One sopockiego Europejskiego Centrum Rodziny spod kreski FAAB.

Polskich akcentów nie zabrakło również w konkursie Design Educates. Chociaż w plebiscycie wśród nagrodzonych projektów dominowały realizacje z Azji, nie zabrakło również polskich akcentów w postaci wyróżnienia Special Recognition dla Pawilonu Kamień w Warszawie i Honorable Mention dla Villi Reden spod kreski Macieja Franty. Obsypana nagrodami Villa Reden zgarnęła w tym roku także nagrodę German Design Award.

Z kolei Bogusław Barnaś zapisał się w tym roku na kartach historii uzyskując podwójną nagrodę A' Design Award za realizację Polskiej Zagrody oraz Małopolskiej Chaty Podcieniowej. To pierwszy przypadek w historii tego konkursu, kiedy dwie statuetki zostały przyznane tej samej pracowni za projekty domów jednorodzinnych.

W momencie powstawania tego materiału do redakcji napłynęły wieści o kolejnym międzynarodowym wyróżnieniu dla architektury w Polsce. Tym razem projekt Ducha Palatium Mieszka I oraz jego żony Dobrawy autorstwa Archiglass, jako jedyny z Polski, znalazł się w TOP 100 najlepszych dzieł artystycznych w przestrzeni publicznych na świecie w konkursie CODAawards 2022.

A to tylko niektóre przykłady.