Oto nowe warszawskie biuro DSV. Projekt to efekt współpracy gwiazd duńskiej architektury z polskimi architektami

Z początkiem czerwca 2020r. siedziba duńskiej spółki DSV ISS przeniosła się do ultranowoczesnego biurowca na rogu ulicy Marynarskiej i Taśmowej w Warszawie. Autorem koncepcji budynku jest duńskie biuro PLH Arkitekter A/S, natomiast projekt budowlany został opracowany przez pracownię APA Wojciechowski. Obecny obiekt jest przygotowany do pracy ponad 1500 pracowników.

Projekt warszawskiego biurowca silnie nawiązuje do stylu skandynawskiego, a materiały i wzornictwo korespondują ze stylem głównej siedziby Grupy DSV w Danii. Przy wyborze materiałów kierowano się przede wszystkim zrównoważonym budownictwem, zmniejszającym negatywny wpływ na środowisko i nawiązującym do skandynawskiego dziedzictwa DSV. Charakterystyczne dla budynku są białe balkony, betonowe kolumny oraz wykorzystanie naturalnego drewna, dzięki czemu biuro zachowuje wspólną estetykę architektoniczną we wszystkich swoich siedzibach, wzmacniając tym samym tożsamość marki.

Siedmiokondygnacyjny budynek o zaokrąglonych narożnikach jest mocno przeszklony. Od strony zachodniej bryła otwiera się na ulicę Marynarską, odsłaniając swoje wewnętrzne przestrzenie, skoncentrowane wokół atrium, które zapewnia spójność wizualną na piętrach biurowych. Atrium obejmuje również kaskadową klatkę schodową, która prowadzi przez cały budynek aż do najwyżej położonej części na szóstym piętrze. Wewnętrzna fasada budynku z oknami od podłogi do sufitu zapewnia optymalne wykorzystanie światła dziennego, co jest istotne w zapewnieniu dobrego samopoczucia pracownikom firmy.

To właśnie do ich potrzeb i oczekiwań dostosowano ten nowy obiekt. Priorytetem projektu było stworzenie doskonałych warunków pracy oraz nowoczesność i funkcjonalność budynku. Dlatego też to, co wyróżnia to miejsce to duże i jasne przestrzenie oraz mnogość pomieszczeń wspólnych, co ma za zadanie zachęcić pracowników do integrowania się z kolegami z innych działów i zespołów.

Każdy z poziomów reprezentuje inną strefę tematyczną: strefę fitness z siłownią dostępną dla wszystkich pracowników, kantynę serwująca zdrowe dania i przekąski, strefę spotkań, strefy do pracy wspólnej lub indywidualnej oraz sale konferencyjne.

Komfortowe warunki zapewniają także dwie kuchnie znajdujące się na każdym z pięter, coffee pointy usytuowane na każdym podeście schodów z widokiem na atrium, jak również taras znajdujący się na najwyższym piętrze.

Projekt został poprzedzony ankietą skierowaną do zespołów pracujących w firmie, dzięki czemu pracownicy byli realnie zaangażowani w tworzenie nowej, wspólnej przestrzeni pracy. Zwrócili oni uwagę na wygląd, funkcjonalność biura, preferowaną formę pracy, ale także na ekologiczne rozwiązania. Ten silny trend ma swoje przełożenie w takich rozwiązaniach jak na przykład: stacja ładowania pojazdów elektrycznych, parking rowerowy, czy też specjalny system klimatyzacji, który będzie oczyszczał powietrze. Ekologiczne standardy nowego biurowca DSV są potwierdzone certyfikatem BREEAM Very Good.

Niezwykle istotną cechą nowej siedziby jest także jej nowoczesność. W biurze został wprowadzony innowacyjny system rezerwowania sal oraz system zarządzania przepływem pracowników i gości. Ciekawym miejscem jest także Innovation Room – pomieszczenie dedykowane warsztatom i szkoleniom.