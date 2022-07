Oto nowy gmach Centrum Nauki Kopernik. Finał budowy Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie

Nadmuchiwana fasada, inteligentne i ekologiczne rozwiązania, prowadzenie projektu w BIM-ie, a także naprawdę sporo wyzwań. Właśnie zakończono budowę Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, czyli nowego gmachu Centrum Nauki Kopernik.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego stała się kolejnym elementem popularnego kompleksu, złożonego obecnie z budynku głównego Kopernika, Planetarium i Pawilonu 512. Z Centrum Nauki Kopernik skomunikowana jest podziemnym łącznikiem o długości około 25 m. Siedziba Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego zmieści jednorazowo 600 osób. Ma trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną o łącznej powierzchni ok. 6000 mkw.

Unibep SA miał do wykonania trzy główne zadania w ramach realizacji całej inwestycji. Pierwsze, polegało na przygotowaniu placu pod budowę, co pozornie mogłoby wydawać się etapem banalnie prostym. Jednak nie w przypadku PPK zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie Wisłostrady, w samym sercu jakże zurbanizowanej i tętniącej życiem dzielnicy Powiśle.

Przygotowanie frontu pod budowę było skomplikowanym wyzwaniem ze względu na gęste uzbrojenie terenu. Mierzyliśmy się nie tylko ze zlokalizowaniem i zdefiniowaniem wszystkich kolizji i potencjalnych problemów, których było naprawdę dużo i które mogły wystąpić na etapie budowy i tym samym znacząco utrudnić i wydłużyć prace. Następnie musieliśmy opracować i zaproponować Inwestorowi najbezpieczniejsze i najkorzystniejsze rozwiązania. A na koniec walczyliśmy z czasem, ponieważ na przełożenie niektórych instalacji mieliśmy sztywno określony zakres czasu. Nie mogliśmy pozwolić sobie również na to, żeby nasza praca zakłócała funkcjonowania obiektów czy też przestrzeni znajdujących się w bezpośrednim położeniu z budową – mówi Jarosław Wyszyński, kierownik budowy w Unibep SA.

Najbardziej skomplikowanym technicznie i czasowo okazało się przełożenie dużej magistrali ciepłowniczej (sieć cieplna 2xDN900), która w pierwotnej wersji przechodziła przez środek budynku. Aktualnie znajduje się ona w rurach osłonowych ok. 1,5 m od ściany piwnicy budynku PPK. Parter budynku jest nadbudowany nad wspomnianym ciepłociągiem. Poza tym przełożono m.in.: kable tramwajowe, elektryczne i teletechniczne oraz instalację wodociągową obsługującą tunel Wisłostrady i zapewniającą dla tej drogi ochronę przeciwpożarową.

Kolejne zadanie, w którego realizacji zespół musiał wykazać się ogromnym doświadczeniem i wiedzą było wykonanie podziemnego łącznika o długości ok. 25 m. Funkcjonalnie spina on Centrum Nauki Kopernik z Pracownią Przewrotu Kopernikańskiego.

To było trudne i wymagające zadanie, ponieważ wchodziliśmy na głębokość ok. 6 m pod istniejący budynek Centrum Nauki Kopernik. Wszystkie prace z tym związane musiały być realizowane przy zachowaniu dostępności CNK dla zwiedzających, bez jakichkolwiek utrudnień technicznych. I udało się to zrobić, z czego jesteśmy naprawdę dumni – wyjaśnia Rafał Homan, kierownik kontraktu w Unibep SA.