Oto pomysł na Towarową 22 projektu JEMS Architekci. Powstaną aż trzy wieżowce i będzie zielono

21 marca br. przedstawiono szczegóły warszawskiego projektu Towarowa 22. Dla Echo Investment i AFI Europe projekt ostatecznie przygotowała pracownia JEMS Architekci. Będzie naprawdę zielono, a od strony ul. Towarowej powstaną trzy ponad stumetrowe wieżowce.

21 marca br. przedstawiono szczegóły projektu Towarowa 22 w Warszawie.

Dla Echo Investment i AFI Europe projekt Towarowej 22 ostatecznie przygotowała pracownia JEMS Architekci.

Maciej Rydz z JEMS Architekci: "Chcemy, by Towarowa 22 była modelowym przykładem nowoczesnego miasta, które jest budowane z myślą o aktualnych potrzebach mieszkańców, szacunkiem do jego przeszłości, a także troską o przyszłość".

Towarowa 22 połączy biura, mieszkania na sprzedaż i wynajem, powierzchnie pod restauracje i punkty usługowe.



Najwyższym punktem Towarowej 22 będzie 150-metrowy wieżowiec biurowy, który stanie u zbiegu ul. Towarowej i Pańskiej.

Towarowa 22 to nowy, miastotwórczy projekt Echo Investment, który ma powstać na warszawskiej Woli. Ma on dorównać prestiżowi i popularności Browarów Warszawskich, które deweloper zrealizował po sąsiedzku. Towarowa 22 to 6 hektarów terenu, na którym stał m.in. Jupiter.

Pierwotnie projekt przygotowała renomowana duńska pracownia Bjarke Ingels Group. Jednak według nieoficjalnych doniesień, pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie wpłynęły na zmianę programu i kierunku inwestycji. Projekt nie dość, że zaprojektuje polska pracownia JEMS Architekci (odpowiedzialna właśnie za brawurową rewitalizację Browarów Warszawskich), to inwestycję czeka sporo zmian.

Nowy pomysł na Towarową 22 od JEMS Architekci

Nowoczesne, przyjazne i wygodne do życia miasto z wyjątkową przestrzenią publiczną – taki już niedługo będzie kwartał Warszawy pomiędzy ul. Towarową, Pańską i Miedzianą. Powstaną tu biura, mieszkania na sprzedaż i wynajem, powierzchnie pod restauracje i punkty usługowe. Pamiątką po przemysłowej spuściźnie Woli będzie publicznie dostępny Park Słowa Polskiego zaprojektowany według nowatorskiego pomysłu, z drzewami przerastającymi dawne hale produkcyjne.

Projekt przy ul. Towarowej 22 podzieli działkę po dawnej drukarni na osiem nowych kwartałów, pomiędzy którymi przebiegną uliczki, ciągi piesze i rowerowe, fot. mat. prasowe

Centrum Warszawy przesuwa się na Wolę, która z dzielnicy przemysłowej zmieniła się w biznesowe zagłębie. W samym jej sercu znajduje się Towarowa 22, teren inwestycyjny o powierzchni 6,5 ha, na którym znajdowały się dawne zakłady poligraficzne i stare centrum handlowe Już niedługo będzie to nowoczesny, otwarty i wielofunkcyjny kwartał atrakcyjnego miasta. Jego centralnym punktem będzie park miejski stworzony na elementach dawnej drukarni. Park Słowa Polskiego będzie zapraszał do odwiedzenia inwestycji od strony ul. Miedzianej. Zieleń otoczy publicznie dostępny zabytkowy pawilon Domu Słowa Polskiego i będzie się ciągnąć w dawnych halach produkcyjnych za pawilonem.

Chcemy, by Towarowa 22 była modelowym przykładem nowoczesnego miasta, które jest budowane z myślą o aktualnych potrzebach mieszkańców, szacunkiem do jego przeszłości, a także troską o przyszłość. Dlatego poświęciliśmy mnóstwo energii na stworzenie idealnego połączenia budynków i przestrzeni publicznej. Projektu dobrze wpisanego w kontekst, odpowiedzialnego klimatycznie, otwartego i przyjaznego – symbiozy człowieka i natury. Zależy nam także na wykorzystaniu historycznego dziedzictwa. Elementy konstrukcyjne najciekawszych hal fabrycznych proponujemy wykorzystać jako bazę dla nowoczesnego, wielopoziomowego parku miejskiego, zielonej enklawy, której brakuje na Woli. To unikalne rozwiązanie architektoniczne w skali europejskiej, które pokazuje zupełnie inne spojrzenie na wykorzystanie historycznego charakteru zabudowy – mówi Maciej Rydz, partner w pracowni Jems Architekci.

Towarowa 22 ma być miejscem, które przyciąga ludzi

Projekt przy ul. Towarowej podzieli działkę po dawnej drukarni na osiem nowych kwartałów, pomiędzy którymi przebiegną uliczki, ciągi piesze i rowerowe. Koncepcja zakłada odtworzenie ul. Wroniej i przejścia pomiędzy Chłodną a Pańską, a w parterach zapewnienie takich funkcji, jak sklepy, kawiarnie, restauracje oraz usługi. Dwa centralne kwartały terenu z odrestaurowanym pawilonem Domu Słowa Polskiego staną się przestrzenią publiczną, ogólnodostępnym Parkiem Słowa Polskiego, którego część będzie wykorzystywała strukturę dawnych hal. Dookoła parku powstaną budynki z mieszkaniami, biurami, mieszkaniami na wynajem i potrzebnymi na co dzień usługami. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wyniesie ponad 200 tys. mkw. Najwyższym punktem inwestycji będzie 150-metrowy budynek biurowy u zbiegu ul. Towarowej i Pańskiej. Pozostałe zabudowania będą łagodnie schodzić ku południowemu wschodowi – do ul. Miedzianej, tworząc łagodne przejście między wielkomiejskim Rondem Daszyńskiego i historyczną zabudową Woli.

Towarowa 22: "Poświęciliśmy mnóstwo energii na stworzenie idealnego połączenia budynków i przestrzeni publicznej" - mówi Maciej Rydz z JEMS Architekci, fot. mat. prasowe

Towarowa 22 będzie naszym flagowym projektem „destination”, miastotwórczą inwestycją, która wpisuje się w potrzeby Warszawy i przeciąga serce tego miasta na Wolę. Projektując Towarową zwróciliśmy szczególną uwagę na zieleń, która będzie kluczowym elementem, wokół którego skupiają się budynki mieszkalne i biurowe. Wierzymy w idee zrównoważonego rozwoju miast i dlatego ponad połowa naszych projektów w budowie i przygotowaniu to kompleksowe, wielofunkcyjne inwestycje „destinations”. Po olbrzymim sukcesie Browarów Warszawskich, jestem przekonany o gigantycznym potencjale Towarowej 22 – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Projekt przekształcenia tego terenu w wielofunkcyjny kwartał jest zgodny z trendami urbanistycznymi i wizją inwestorów zakładającą tworzenie zrównoważonych miast.

Cieszymy się, że jesteśmy częścią przełomowego dla Warszawy projektu. Dbamy o to, by nasze inwestycje poprawiały miasta, wspierały jego rozwój, podkreślały piękno, funkcjonalność i dziedzictwo. Projekt przy Towarowej 22 będzie miał wszystkie te cechy. Spodziewamy się, że będziemy mogli rozpocząć budowę już za kilka miesięcy. W AFI Europe inwestujemy w projekty z założeniem wieloletniego horyzontu inwestycyjnego – nierzadko 10 – 20 lat i więcej – stąd nasze zainteresowanie projektami, które wyróżniają się na rynku nie tylko ze względu na dużą skalę, ale też zastosowane zielone rozwiązania i potencjałem utrzymania wartości dla inwestora i społeczności lokalnych. Pod tym względem Towarowa przerosła wszystkie nasze oczekiwania. Będzie to projekt zrównoważony, funkcjonalny i wpisujący się w wysokie ekologiczne standardy Unii Europejskiej – mówi Michał Stępień, wiceprezes AFI Europe Poland.

Inwestorzy planują rozpocząć budowę projektu od budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Pańskiej.