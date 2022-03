Oto zmodernizowany dworzec w Krakowie Swoszowicach

W poniedziałek, 21 marca – po kilkuletniej modernizacji – otwarto dworzec w Krakowie Swoszowicach. Inwestycja została zrealizowana przez PKP SA. Miasto przy współudziale kolei przebudowało sąsiednią stację kolejową Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz wybudowało parking typu P+R, których oddanie do użytku nastąpi w drugim kwartale br.

Nowy węzeł integrujący kolej i transport zbiorowy z parkingiem P+R to kolejny element spójnego systemu transportowego Metropolii Krakowskiej. W otwarciu wzięli udział m.in. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– Na takie inwestycje trzeba patrzeć całościowo. Kolejne powstające węzły jak Grzegórzki czy przystanki jak Prądnik Czerwony, dadzą mieszkańcom Krakowa zupełnie nowe możliwości podróżowania. Zamiast autobusem i tramwajem, podróż pociągiem do centrum potrwa maksymalnie kwadrans – mówi prezydent Jacek Majchrowski.

- Oddany dzisiaj do dyspozycji podróżnych po modernizacji dworzec Kraków Swoszowice nawiązuje do lat świetności galicyjskiej kolei. Inwestycja ta jest przykładem, że konsekwentnie pracujemy nad unowocześnianiem polskiej kolei: modernizujemy dworce, linie kolejowe i tabor. To kolejny krok na drodze do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej - zaznacza Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Parking w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku, pomiędzy linią kolejową a autostradą, zrealizowano parking typu P+R wraz z drogą dojazdową do ul. Kąpielowej, pętlą do zawracania dla autobusów, miejscami postojowymi dla busów, taxi, Kiss+Ride.

Na parkingu zaprojektowano 154 miejsca postojowe, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych i 6 stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych. Przewidziano również 60 miejsc postojowych dla rowerów. Przy parkingu zamontowano toaletę samoobsługową.

Komunikacja piesza pomiędzy nowymi elementami infrastruktury odbywać się będzie za pomocą nowopowstałego przejścia podziemnego wyposażonego w schody, windy i pochylnie. Wejścia do tunelu znajdują się w sąsiedztwie budynku dworca, na peronie oraz w rejonie wjazdu na parking.

Miasto przygotowuje się do momentu, w którym SKA ruszy w pełnym wymiarze. – Modernizowana jest infrastruktura miejska, realizowane nowe parkingi typu P+R w sąsiedztwie linii kolejowych, opracowywane są również plany linii autobusowych, które uzupełnią komunikację między gminami a Krakowem – zaznaczył Jacek Majchrowski.

W budynku dworca znalazła się filia Centrum Kultury Podgórza i klub rodziców. Będzie to idealne miejsce do spotkań i integracji społeczności swoszowickiej.

Jeszcze w tym roku Kraków rozpocznie realizację jednego z najważniejszych projektów ułatwiających przemieszczanie się między stacjami kolei a przystankami komunikacji miejskiej, czyli Grzegórzki 2.0. Projekt dotyczy nowego, zielonego otoczenia hali targowej przy budowanej przez PKP PLK stacji SKA Kraków Grzegórzki.

Równocześnie trwają ostatnie ustalenia dotyczące integracji biletów komunikacji miejskiej i kolejowej. Obecnie spółki kolejowe oraz Zarząd Transportu Publicznego zestawiają obliczenia odnośnie biletów i przygotowują model finansowy, który zostanie zaprezentowany miejskim radnym w kwietniu.