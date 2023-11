Otwarcie Egzotarium w Sosnowcu już niebawem. Architekci o projekcie wyczekiwanej inwestycji

Wchodząc do starego, nieremontowanego, ale funkcjonującego obiektu domyślaliśmy się, że będzie to spore wyzwanie. Jednak nie spodziewaliśmy się tego, że na każdym kroku czekać na nas będzie zupełnie inna historia, w dodatku pełna emocji – relacjonują architekci stojący za projektem CEE Egzotarium Sosnowiec.

Jeszcze w grudniu br. swoje podwoje otworzyć ma CEE Egzotarium Sosnowiec. Obiekt, łączący cechy ogrodu biologicznego i zoologicznego jest jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w mieście. Za projekt budynku odpowiadają R'House, Malinowski Design Urban & Landscape oraz ARC2 Fabryka Projektowa. O tym, jak przebiegało jego projektowanie, towarzyszących mu wyzwaniach oraz o tym, co czyni Egzotarium wyjątkowym opowiadają stojący za projektem architekci.

Egzotarium w Sosnowcu to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w mieście. Była presja?

Obiekt był dużym wyzwaniem pod wieloma względami. Wchodząc do starego nieremontowanego od wielu lat, ale funkcjonującego obiektu, pełnego roślin i zwierząt domyślaliśmy się, że będzie to spore wyzwanie. Jednak nie spodziewaliśmy się tego, że na każdym kroku czekać na nas będzie zupełnie inna historia, w dodatku pełna emocji. Po stronie inwestora mieliśmy zespół kilkunastu opiekunów zwierząt, niektórzy pracowali w Egzotarium od 20 lat. Ten kto pracował ze zwierzętami, opiekował się nimi wie, jak mocne tworzą się więzi. Dla nich zwierzęta to nie obiekty w excelu to członkowie rodzin, których się kocha i o których bezpieczeństwo się dba.

Początkowa nieufność do nas była zupełnie naturalna, na szczęście nasze doświadczenie z projektowania Afrykarium i wybiegu dla goryli we wrocławskim ZOO uwrażliwiło nas nie tyko na potrzeby zwierząt ale też na język zoologów. Znalezienie komfortowych warunków zastępczych lub tymczasowego domu zarówno dla zwierząt jak i dla roślin było naszym wspólnym priorytetem. Tylko interdyscyplinarny zespól o szerokim holistycznym spojrzeniu mógł unieść wyzwania, jakie stawiał przed nami projekt.

CEE Egzotarium Sosnowiec od zewnątrz, fot. Adrian Chmielewski (mat. UM w Sosnowcu)

Projektowanie Egzotarium rządzi się swoimi prawami. Do uwzględnienia są kwestie wymogów zoologicznych, wymagania dotyczące oświetlenia, temperatury... Możecie nas Państwo przeprowadzić przez proces tworzenia takiego projektu? Czy spełnić trzeba jakieś konkretne wymogi formalne, jak np. przy projektowaniu w strefie ochrony konserwatorskiej?

Egzotarium to obiekt wyjątkowy i wyróżniający się na tle innych obiektów hodowlanych w Polsce, ponieważ posiada zarówno statut ogrodu zoologicznego jak i botanicznego. Dla projektanta oznacza to, że musi on zapewnić w takim samym stopniu komfort życia i wzrostu zarówno zwierzętom jak i roślinom.

Pamiętajmy jeszcze o odwiedzających, których potrzeby też muszą zostać uwzględnione. Wyzwaniem też było zaprojektowanie sześciu różnych stref klimatycznych w jednym budynku. Czy nam się to udało, już niedługo ocenią zwiedzający.

Czy w związku ze szczególnym przeznaczeniem budynku, zastosowano w nim jakieś unikatowe technologie?

Egzotarium to kolejny nasz projekt po Olivia Garden, w którym mierzymy się z zapewnienia odpowiednich warunków do życia i wzrostu roślin, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb zwiedzających. Jeśli chodzi o dobrostan zwierząt też postawiliśmy na sprawdzone rozwiązania, w tym celu odwiedziliśmy wiele ogrodów zoologicznych w Europie, wymieniając się doświadczeniem.

Wszystkie parametry klimatyczne ogrodu są kontrolowane przez system sterowania klimatem, którym zarządza jeden komputer. W skład takiego układu wchodzi wiele urządzeń, takich jak centrala grzewczo-chłodząca z układem wentylacji, instalacja zamgławiająca, oświetlenie asymilacyjne, system nawodnienia i nawożenia roślin, kurtyny cieniujące, mechanizm otwierania bocznych okien. Ogród bez systemu sterownia klimatem byłby nie do zniesienia zarówno dla zwierząt i roślin jak i dla odwiedzających.

Pamiętajmy, że Egzotarium to typowy obiekt szklarniowy, który w okresach letnich, bez kontroli klimatem, może osiągnąć temperaturę sięgającą ponad 50 stopni Celsjusza. Zimą zaś budynek szybko traci temperaturę ze względu na wysoką bezwładność termiczną. To samo dotyczy wilgotności czy nasłonecznienia. Samo ogrzewanie czy chłodzenie nie są wystarczające, aby ustawić odpowiednią dla ludzi wilgotność, dlatego technologia zastosowana zapewnia pełną kontrolę nad tymi parametrami, tak aby zapewnić pełen komfort, w pierwszej kolejności zwierzętom, a potem odwiedzającym.

Egzotarium w Sosnowcu będzie centrum edukacyjnym. Na co mogą liczyć odwiedzający? Jakie strefy zostały dla nich zaplanowane?

Egzotarium w Sosnowcu jest miejscem, w którym spotyka się sześć biotopów. Zwiedzający kupując bilet wstępu, jednocześnie kupuje bilet dookoła świata. W ciągu jednego dnia przeniesie się do naszych rodzimych krajobrazów, w których będzie mógł podziwiać słoneczne murawy kserotermiczne, wilgotne nadwodne szuwary oraz siedliska leśnego grądu.

Następnie uda się do gorących krajów basenu Morza Śródziemnego gdzie będzie mógł podziwiać różnokolorowe kwiaty, dojrzewające na drzewach owoce i roślinożerne żółwie greckie. Ścieżka zwiedzania poprowadzi go na suche, gorące tereny pustynne, gdzie zobaczy rośliny, które od wieków walczą o przetrwanie magazynując wodę w liściach, a zwierzęta takie jak agama brodata, wygrzewają się na słońcu.

Następnym przystankiem podróży będzie biotop tropikalny, a dokładnie lasy deszczowe Amazonii, które charakteryzują się bogactwem różnych odcieni zieleni i roślin o najróżniejszych kształtach liści. Zobaczymy i usłyszymy wśród nich arę żółtoskrzydłą czy czubacza zmiennego.

Projekt Egzotarium w Sosnowcu jest świetnym przykładem jak umiejętnie można połączyć biotopy znajdujące się w różnych częściach świata. Zwiedzający ma możliwość obserwacji w jednym miejscu bioróżnorodności fauny i flory całego globu. Wprowadzanie obcych gatunków w Egzotarium ma duży wpływ na poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat ochrony i stanu poszczególnych siedlisk. Introdukcja gatunków zagrożonych pomoże w przedłużeniu ich siedlisk oraz w ich rozmnożeniu.

Bioróżnorodność jaka została stworzona w tym miejscu pozwala na zwiedzanie Egzotarium za pomocą wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku. Wytyczona w pewnych momentach ścieżka sensoryczna pomaga spotęgować te doznania. Jest to jedno z nielicznych miejsc, gdzie zwiedzający ma szansę poznać florę i faunę pochodzącą z całego świata. Zarówno rośliny jak i zwierzęta są w tym miejscu tak samo ważne i tak samo eksponowane. Synergia pomiędzy biotopami polega na tym, że siedliska zostały przeniesione w bardzo szczegółowy sposób. Wnętrze Egzotarium zostało zbudowane krajobrazami panującymi w rodzimych biotopach.

Egzotarium w Sosnowcu jest miejscem, w którym spotyka się sześć biotopów. fot. Adrian Chmielewski (mat. UM w Sosnowcu)

W założeniach CEE Egzotarium będą odwiedzać tłumy. Jak zostały rozwiązane kwestie komunikacji w budynku?

Budynek jest bez barier architektonicznych, co było dla nas priorytetem. Komunikacja odbywa się szerokimi traktami przechodzącymi od ścieżek po rampy. Dodatkowo zamontowano windę obsługującą cały pion budynku.

Zaprojektowaliśmy duży, przestronny hall, w którym znajduje się kasa biletowa, punkt informacyjny oraz sklep z pamiątkami. Żeby czekający nie nudzili się w kolejce mogą już na początku swojej przygody z Egzotarium podziwiać bogaty w gatunki egzotyczne ogród wertykalny ze szklanym terrarium, w którym żyją, ale przede wszystkim pracują egzotyczne mrówki grzybiarki parasolowe. Obok nich znalazł swoje miejsce nasz rodzimy okaz – hurtnica pospolita. Obie kolonie są nowe w kolekcji Egzotarium.

Centralny punkt w pomieszczeniu zajmuje zbiornik wodny, w którym pływają karpie koi, przyjazne kolorowe ryby, które chętnie zjadają przekąski z rąk zwiedzających.

Egzotarium ma edukować w zakresie bioróżnorodności i ochrony gatunków - a jakie proekologiczne, prośrodowiskowe rozwiązania architektoniczne zastosowano przy jego budowie?

W obiektach hodowlano–wystawienniczych ciężko mówić o „zielonych rozwianiach”. W Egzotarium zastosowaliśmy panele fotolotniczne na dachu budynku oraz system retencji wody deszczowej, wyposażony w systemy podtrzymywania i filtracji oraz w nowoczesne systemy kontroli i odzysku wody z akwariów i zbiorników.

Model energetyczny budynku został dokładnie przemyślany pod wieloma aspektami, by być najbardziej wydajnym a zarazem najmniej kosztownym w utrzymaniu. Zastosowaliśmy technologię przeszklenia, która optymalnie łączy parametry doświetlenia z izolacyjnością termiczną. Dzięki temu budynek jest odpowiednio doświetlony ale jednocześnie dobrze izolowany.

Zarówno wybór technologii, jak i sama aranżacja ogrodu, miały ogromny wpływ na ograniczenie zużycia energii. Wpływa na to fakt, że mamy tu bogatą kompozycję roślin, które przechwytują znaczną część energii poprzez liście. Rośliny rzucają również cień na posadzkę, która dzięki temu nie nagrzewa się od słońca. Odpowiednie rozmieszczenie roślin w szklarni wymusza naturalny ruch powietrza, co sprzyja zwiększeniu komfortu odczuwalnego.

Jednocześnie, dzięki ruchom konwekcyjnym urządzeń wentylacyjnych, zmniejszają się wydatki na energię. Kurtyny cieniujące oprócz kontroli światła słonecznego dodatkowo spełniają funkcję izolacji termicznej, zmniejszając wydatki na chłodzenie a zimą ograniczają straty ciepła. System zamiennie reguluje wilgotność oraz odczuwalnie obniża temperaturę, co jest niezbędne do kreowania klimatu dla zwierząt i roślin i.

Obiekt, dzięki swojej budowie i dużej bezwładności, wykorzystuje te słabości jako atut. Gdy temperatura zewnętrzna spada, wewnątrz zwiększa się wilgotność, co jest korzystne dla roślin i wpływa na zmniejszenie kosztów energii potrzebnej do osuszania. Dzięki roślinom mamy mniejsze koszty energii a klimat dla człowieka jest bardziej przyjazny.

Nowe Egzotarium to część większego projektu obejmującego rewitalizację obszaru funkcjonalnego doliny Przemszy i Brynicy. Jak Egzotarium wpisuje się w powyższy program?

Na tym właśnie polega wyjątkowość tego miejsca, na zestawieniu rodzimych siedlisk z egzotycznymi. W Egzotarium możemy podziwiać rodzime zbiorowiska szuwarowe, a dokładnie szuwaru mozgi trzcinowatej, który jest odzwierciedleniem biotopu znajdującego się nad brzegiem rzeki Przemszy. Wraz z rozwojem antropopresji i rozwojem turystyki, coraz więcej bagien i terenów jest osuszanych, a co za tym idzie, tego typu siedliska są niszczone.

Co ciekawe w tym miejscu mamy okazję zobaczyć rośliny, które są zagrożone wyginięciem lub występują rzadko miedzy innymi odmiany turzyca brzegowa, turzyca błotna oraz grzybień biały. Oprócz nich bioróżnorodność budują żabieniec babka wodna, której piękne białe kwiaty unoszą się ponad lustrem wody, wysoki skrzyp bagienny oraz krzewy bez koralowy.

Z tego krajobrazu możemy dowiedzieć się, że to siedlisko ma duży wpływ na oczyszczanie wody, a poza tym jest domem dla wielu gatunków ważek i innych owadów, a przede wszystkim dla naszego jedynego rodzimego przedstawiciela żółwi – żółwia błotnego. Jest on gatunkiem zagrożonym wyginięciem i stanowi nowy okaz w kolekcji Egzotarium. Nowymi gatunkami w obiekcie są także krajowe ryby, jak jaź, płoć, leszcz, czy drapieżny okoń.

W ramach kontrastu znad wilgotnego biotopu przenosimy się na słoneczną, suchą murawę kserotermiczną. Ma ona charakter murawowo–ziołoroślowy. Tak jak w naturze, tak i na terenie parku w Sosnowcu murawy są bliskimi sąsiadami szuwarowych siedlisk. Zwiedzający dowiaduje się w tym miejscu, że są to siedliska o szczególnych warunkach mikroklimatycznych. Występują najczęściej na słonecznych zboczach wzgórz i dolin rzecznych. Charakterystyczną roślinnością jest szałwia okręgowa, stokłosa bezostna oraz chaber driakiewinik.

Bioróżnorodność podkreśla występowanie gatunków roślin zagrożonych wymarciem. Dzięki temu siedlisku oraz introdukcji jaka została w tym miejscu zastosowana mamy okazję zobaczyć być może po raz pierwszy w życiu rośliny takie jak: krwawnik wiązówkowaty, miłek wiosenny o statusie „narażony na wyginięcie”- podlega ochronie ścisłej oraz turzyca wczesna, która jest gatunkiem narażonym na wyginięcie. Miejsce to przyciągać będzie wiele gatunków motyli, trzmieli oraz pszczół, dla których przygotowane zostały domki do zamieszkania i rozrodu.

Dziękuję za rozmowę

Anna Sołomiewicz