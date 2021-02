Otwarcie Muzeum Warszawy. Znamy program na 2021

Już 4 lutego Muzeum Warszawy otwiera się dla publiczności, a 4 marca swoje drzwi otworzą oddziały, m.in. Muzeum Woli i Muzeum Warszawskiej Pragi. Muzeum prezentuje także plan wystaw czasowych na 2021 rok.

Siedziba główna Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta otworzy się dla zwiedzających już 4 lutego. Od czwartku do niedzieli w wydłużonych godzinach, między godz. 11.00 a 20.00 na zwiedzających czekają skarby gabinetów tematycznych. W pierwszym tygodniu otwarcia wstęp do muzeum będzie bezpłatny. Będzie można wziąć udział w oprowadzaniach przygotowanych przez kuratorów i edukatorów Muzeum, a na rodziny z dziećmi czekają kreatywne warsztaty i aktywności. Zwiedzanie odbywa się specjalnie przygotowaną trasą, która gwarantuje bezpieczeństwo, a szczegółowe zasady można poznać na stronie internetowej Muzeum. Muzeum Warszawy ogłasza także program wystaw czasowych, które poruszają aktualne tematy, komentują wyzwania związane z rozwojem miasta i tworzą przestrzeń do debaty nad jego przyszłością.

- Zależy nam nie tylko na zachowaniu pamiątek i dziedzictwa Warszawy, ale także na pobudzeniu refleksji nad kierunkiem, w którym zmierzają procesy urbanizacyjne i społeczne. W tym roku istotne są dla nas zagadnienia związane z miejskim ekosystemem – przyjrzymy się więc zwierzętom żyjącym w Warszawie i terenom zielonym. Pracujemy także nad przywracaniem widzialności i historii kobiet, a w Muzeum Warszawskiej Pragi staramy się odkryć tożsamość tej wyjątkowej dzielnicy. Mam nadzieję, że prezentowane wystawy staną się przyczynkiem do otwartej i pogłębionej dyskusji – mówi dr Karolina Ziębińska- -Lewandowska – Dyrektorka Muzeum Warszawy.

Wystawy czasowe 2021

Muzeum Warszawy, 12.05—13.10.2021

Zwierzęta w Warszawie.

Tropem relacji

Mimo że w mieście dzielimy przestrzeń z kilkoma tysiącami gatunków, na co dzień nie zauważamy nie-ludzkich współobywateli. Wystawa będzie okazją do podjęcia tematu stałej i licznej obecności zwierząt w Warszawie Na podstawie świadectw z różnych epok opowiemy o zmieniających się ludzko-zwierzęcych relacjach. Zwierzęta od wieków były tu hodowane dla prestiżu, rozrywki, traktowane jak surowiec, używane jako siła robocza. Dbamy o domowych towarzyszy, obawiamy się intruzów, podglądamy dzikie gatunki, które odnalazły w mieście dogodne warunki do życia i są naszymi naturalnymi sąsiadami. Wystawa i program towarzyszący zachęci do refleksji i szerszego spojrzenia na relacje w naszym mieście, które zamieszkujemy wspólnie ze zwierzętami.

Muzeum Woli, 16.06.—28.11.2021

Więcej zieleni!

Projekty Aliny Scholtz

Warszawa, która była przed II wojną światową jednym z najgęściej zabudowanych miast na świecie, po wojnie przeobraziła się w zieloną stolicę. Za projektami wielu sadzonych w czasie odbudowy parków, skwerów i ogrodów stała Alina Scholtz, bohaterka wystawy, pionierka architektury krajobrazu w Polsce. Scholtz, kierowniczka Pracowni Zieleni w Biurze Odbudowy Stolicy, twórczyni założeń parkowych i zieleni otaczającej nowe osiedla mieszkaniowe, jak osiedle Szwoleżerów czy Sady Żoliborskie, to przykład nowocześnie myślącej kobiety z wizją. Zaprezentujemy jej projekty, które wciąż inspirują do szukania rozwiązań dla przyrodniczych, urbanistycznych i klimatycznych wyzwań, jakie przed nami stoją.