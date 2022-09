Otwarcie Ogrodów Ulricha już w październiku!

Dawne gospodarstwo ogrodnicze rodziny Ulrichów, która wsławiła się w przedwojennej Warszawie hodowlą ananasów, odzyskuje swój blask. Otwarcie zaplanowano już na październik!

Rewitalizacja historycznych Ogrodów Ulricha dobiega końca.

Kompleks stanie się miejscem spotkań, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać wolny czas, dobrze zjeść oraz odpocząć wśród miejskiej zieleni.

Otwarcie Ogrodów Ulricha zaplanowano na 12 października br.

Na projekt, oprócz zabytkowych szklarni, składają się również Zielona Chata oraz Willa Ulricha, których otwarcie planowane jest na 2023 rok.

Pracownia WXCA stworzyła projekt rewitalizacji zabytkowych szklarni i terenów zewnętrznych, a LAB3 Willi Ulricha i Zielonej Chaty

Historia Ogrodów Ulricha sięga XIX wieku, kiedy Jan Bogumił Ulrich założył ogród handlowy i wzniósł pierwsze w Warszawie żelazne szklarnie. W kolejnych latach przedsiębiorstwo prężnie się rozwinęło, a sławę rodzinie Ulrichów przyniosła hodowla egzotycznych, niespotykanych dotychczas w kraju roślin i owoców, w tym ananasów. Kolejny z rodu, Christian, przeniósł zakład na tereny wsi Górce, w miejsce, przy którym stoi znany warszawiakom Wola Park.

Projekt poprzedzony konsultacjami

Wizją Ingka Centres jest tworzenie lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi, dlatego jednym z kluczowych projektów firmy w Polsce była chęć odtworzenia wyjątkowego charakteru tego historycznego miejsca i ponowne przywrócenie go mieszkańcom i mieszkankom Warszawy. Prace nad projektem poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami, które pozwoliły na zaprojektowanie tej przestrzeni w zgodzie z ich potrzebami, w taki sposób, aby służyła rozrywce, edukacji i oferowała również nowoczesną przestrzeń gastronomiczną. Już 12 października Ogrody Ulricha otworzą się w zupełnie nowej odsłonie, a od 14 do 16 października na klientów będą czekać dodatkowe atrakcje towarzyszące otwarciu.

Ogrody Ulricha, wiz. mat. Ingka Centres

Gastro, rozrywka i edukacja

Znani są już wszyscy najemcy nowoczesnych szklarni. Do grona pierwszej z nich dołączają: sieć restauracji inspirowanych street foodem Pasibus, pizzeria w stylu neapolitańskim Ragazzi, piekarnio-kawiarnia Il Panificio, pijalnia czekolady Karmello, a także dwa bary centralne, Tap Bar i Botanic Bar. Ponadto, w ofercie food hallu znajdzie się również szeroki wybór dań kuchni azjatyckiej i bliskowschodniej w Silk & Spicy, Pika Pika Ramen & Sushi oraz Yafo, a także kuchni roślinnej w Wege Umami.

Druga szklarnia będzie pełnić rolę rozrywkowo-edukacyjną, a jej najemcą zostaje największa sieć rozrywki dla dzieci w Polsce – Fikołki. Strefa zabaw dla najmłodszych będzie wyposażona w labirynt z przeszkodami, zjeżdżalnie, salę kulinarną, urodzinową i eksperymentów oraz Kącik Malucha. W Fikołkach będzie można również skorzystać z oferty gastronomicznej w kawiarni przeznaczonej dla gości.

– Słowo „Park” w nazwie naszego centrum handlowego zobowiązuje nas do szczególnej dbałości o dziedzictwo poprzednich epok, tak ważne dla tożsamości okolicznych mieszkańców. Ogród Ulrichów był największym XIX-wiecznym ogrodem Warszawy, który przyciągał gości nie tylko bogactwem flory, ale też wieloma atrakcjami. Chcemy, aby dzisiejsze Ogrody pełniły podobną funkcję, by stały się miejscem spotkań, zabawy, relaksu. Mamy nadzieję, że mieszkańcy oraz mieszkanki Warszawy będą chcieli wspólnie z nami cieszyć się tą wyjątkową przestrzenią – powiedziała Anna Bozhenko, Dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.

Z naciskiem na ekologię

Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Ingka Centres, opierającą się na wywieraniu pozytywnego wpływu na otoczenie, podczas projektowania Ogrodów Ulricha zadbano o rozwiązania ekologiczne. Wprowadzono m.in. retencję wody, wykorzystując zielone dachy, duże zbiorniki retencyjne i połączony z nimi system podlewania zieleni, energooszczędne oświetlenie czy redukcję zjawiska zanieczyszczenia światłem. Dodatkowo, inwestycja podlega certyfikacji BREEAM, która jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod oceny ekologiczności budynków w Europie.

– W Ingka Centres zależy nam na tym, by miejsca spotkań, jakie proponujemy naszym klientom, wpisywały się w ich potrzeby w obszarze budowania relacji. Robimy to poprzez tworzenie przestrzeni do wspólnego i aktywnego spędzania czasu z bliskimi, a także często poprzez zapewnienie naszym gościom kontaktu z przyrodą. Wpisuje się to w naszą misję wdrażania pozytywnych zmian, promocji zdrowego stylu życia oraz zrównoważonego rozwoju. Ogrody powstały ze szczególną dbałością o ekologię, co z pewnością docenią odwiedzający. Zrewitalizowana przestrzeń Ogrodów jest również strategiczną częścią większego kompleksu Wola Parku, tym samym stanowiąc integralną część naszego centrum handlowego – powiedziała Dagmara Pozowska, Dyrektorka Operacyjna i Członkini Zarządu Ingka Centres Polska.

Na projekt, oprócz zabytkowych szklarni, składają się również Zielona Chata oraz Willa Ulricha, których otwarcie planowane jest na 2023 rok. Całość uzupełnią przearanżowane Park Ulricha oraz Ogród Codzienny, które wspólnie będą tworzyć innowacyjną, zieloną oazę w sercu Woli.