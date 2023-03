Otwarto pierwsze dworce w Dolinie Popradu

Dolina Popradu wzbogaciła się o dwa przebudowane dworce. PKP zakończyło inwestycje w Rytrze i Barcicach.

Roboty budowlane związane z przebudową dworców w Rytrze i Barcicach rozpoczęły się w kwietniu ubiegłego roku.

Koszt przebudowy dworców Rytro i Barcice to odpowiednio 6,44 mln zł i 4,22 mln zł brutto.

Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe, a za projekt i wykonanie przebudów odpowiadała SKB S.A.

Dworce w Dolinie Popradu to łącznie dwanaście inwestycji. Wszystkie zostaną udostępnione podróżnym jeszcze w tym roku.

Dworzec w Rytrze zachował swoją historyczną bryłę, a także wygląd elewacji, którą po renowacji pomalowano na jasny kolor. Na wzór historycznej odtworzono stolarkę okienną i drzwiową, a także drewnianą wiatę od strony peronów. Została ona pokryta dachówką w kolorze naturalnej czerwieni, podobnie jak całe zadaszenie budynku. Nowością jest nocna iluminacja dworca zarysowująca jego kształt oraz napisy przestrzenne z nazwą stacji, „dworzec kolejowy” i logotypem PKP.

Przestrzeń obsługi podróżnych wewnątrz budynku jest na wskroś nowoczesna i utrzymana w modnych kolorach. Dominującymi są biele (sufit, ściany, okładzina winylowa w dolnej części ścian) i jasne szarości (posadzka gresowa). Całość aranżacji uzupełniają ławki, a także gabloty, zegar, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Nowoczesny charakter wnętrza podkreślają, proste i geometryczne oprawy LED. W pobliżu poczekalni znalazły się toalety, natomiast w skrzydłach dworca, z osobnymi wejściami od zewnątrz, przestrzeń przeznaczone na potrzeby spółek kolejowych i na wynajem.

Wraz z budynkiem dworca zmieniło się również jego otoczenie. Po jego obydwóch stronach powstały parkingi rowerowe. Od strony południowej wybudowano wiatę wraz z miejscem do odpoczynku oraz stacją naprawczą jednośladów. Natomiast od strony północnej, bliżej ulicy, zainstalowano stojaki rowerowe. W ich pobliżu powstanie rzeźba kwietna. Ułożono również nowe chodniki wokół dworca oraz zamontowano nowe elementy małej architektury – ławki, kosze oraz gabloty. Na parkingu dla samochodów naprawiono nawierzchnię oraz wyznaczono miejsca parkingowe.

Barcice od nowa

Drugim z dworców, który przeszedł modernizację, jest budynek w Barcicach. Posiada on klasyczną bryłę i wygląd. Renowację przeszła elewacja dworca, zyskując nowy, jasnobeżowy kolor, a w górnych partiach została pokryta brązowym deskowaniem. Na wzór historycznej odtworzono stolarkę okienną i drzwiową. Wyremontowano wiatę oraz wykonano nowe poszycie dachowe z dachówki w kolorze ceglanym. Podobnie jak w Rytrze dworzec zyskał nową iluminacją nocną oraz podświetlane napisy.

W wystroju wnętrza dworca, w części służącej obsłudze podróżnych, połączono nowoczesność z historią. Poczekalnię utrzymano w bielach i szarościach, co jest zgodne ze współczesnymi trendami w architekturze wnętrz. Sufit i ściany wraz z okładziną wykonano w kolorach jasnych, a posadzkę utrzymano w szarościach. Zdecydowano się również na wyeksponowanie drewnianych krokwi w suficie wyższej części poczekalni. Poczekalnię wyposażono również w ławki z miejscem na bagaż, gabloty z rozkładem jazdy, zegar, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Pozostałą przestrzeń na dworcu zajmują toalety oraz pomieszczenia techniczne.

Nowy wygląd zyskało również otoczenie dworca. Wyburzono dawny budynek gospodarczy, a w jego miejscu powstał teren zielony oraz wiata rowerowa z miejscami do odpoczynku oraz słupkiem naprawczym dla jednośladów. Przy dworcu wykonano również nowe chodniki oraz miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami, a także, po drugiej stronie torów, kilka miejsc postojowych. Całość aranżacji przestrzeni w najbliższej okolicy dworca uzupełniono o elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze, oświetlenie oraz rzeźbę kwietną.

Przyjazne, eko i bezpieczne!

Dworce Rytrze i Barcicach to nie tylko zmiana wyglądu. Dzięki inwestycjom stały się one przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz środowisku, a także bezpieczne. Zlikwidowano na nich oraz w ich otoczeniu bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się w ich przestrzeni osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Wprowadzono również szereg usprawnień. Wśród nich m.in. ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastową kolorystykę wnętrz oraz plany dotykowe dworców. W pełni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano toalety.

Dworce wyposażono w rozwiązaniach proekologiczne i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Każdy z nich posiada energooszczędne, automatycznie sterowane oświetlenie, panele fotowoltaiczne do wytwarza „zielonej energii” oraz system i inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS). Steruję on urządzeniami i instalacjami w budynku, optymalizując zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej. Wśród wdrożonych rozwiązań ekologicznych znalazły się jeszcze pompy ciepła do ogrzewania budynków oraz centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Natomiast nad bezpieczeństwem budynku i ludzi będą „czuwać” nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu czy przeciwpożarowe.