Otwarto wystawę KWK Promes Roberta Koniecznego w Galerie d’Architecture w Paryżu

Galerie d’Architecture w Paryżu to miejsce, w którym prezentowali się najlepsi architekci, tacy jak Shigeru Ban, Rem Koolhaas, Renzo Piano, Bernard Tschumi i wielu innych. KWK Promes jest pierwszą polską pracownią zaproszoną do zaprezentowania tam swojej twórczości. 9 listopada otwarto wystawę "Moving Architecture".

Wieczór inauguracyjny rozpoczął się wykładem Roberta Koniecznego w Pavillon de l’Arsenal, podczas którego przedstawił ewolucję mobilnej architektury KWK Promes. Doprowadziła ona do rozwiązań, gdzie architektura coraz bardziej niestandardowo otwiera się na otoczenie, a także lepiej adaptuje się do coraz trudniejszych warunków klimatycznych.

Następnie, już w Galerie d’Architecture wystawę otworzyli Gian Maurizio (dyrektor Galerii), Jean-Philippe Hugron z cenionego magazynu Architecture d’Aujourd’hui oraz prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa.

Niespotykany dotąd sposób zaprezentowania budynków zaintrygował wymagającą francuską publiczność. Wystawa poruszyła odwiedzających dosłownie i w przenośni. Ruchome elementy projektów KWK Promes zostały ukazane na planszach w technologii, która sprawia że zaczynają się poruszać gdy widz zmienia punkt obserwacji.

KWK Promes otrzymało zaproszenie do zaprezentowania swojej twórczości w Galerie d’Architecture 2 lata temu, kiedy Roberta Koniecznego przyjęto do Francuskiej Akademii Architektury (Académie d’Architecture) jako zagranicznego członka. Wcześniej w Galerie d’Architecture prezentowali się najlepsi architekci, tacy jak Shigeru Ban, Rem Koolhaas, Renzo Piano, Bernard Tschumi i wielu innych. KWK Promes jest pierwszą pracownią z Europy Środkowo-Wschodniej zaproszoną do zrobienia w tym miejscu autorskiej wystawy.

Podczas swojego przemówienia, Jean-Philippe Hugron opowiedział o projektach KWK Promes, zwracając uwagę że poza nielicznymi wyjątkami Polska architektura współczesna jest we Francji praktycznie nieznana. Wyraził jednocześnie nadzieję, że wystawa przedstawiająca tak ciekawe budynki, a ponadto zaprezentowana w tak nietypowy sposób, będzie krokiem do tego, żeby to zmienić.

Wystawa „Moving Architecture” miała swój debiut w Architektur Galerie w Berlinie w 2019. Już wtedy, magazyn Wallpaper* zaliczył ją do najciekawszych na świecie.

Na wystawie zaprezentowane zostały budynki z ruchomymi elementami, między innymi Dom Bezpieczny, Muzeum Narodowe Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, Arkę Koniecznego, Dom Kwadrantowy i Galerię Sztuki Współczesnej PLATO w Ostrawie. - Chociaż budynki są z zasady nieruchome, odkryliśmy że poprzez mobilność architektura może ingerować w przestrzeń dookoła i tworzyć nowe relacje z otoczeniem. Z każdym kolejnym projektem, w coraz bardziej niestandardowy sposób otwieramy budynki, zacierając barierę pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem. Architektura zyskuje przy tym większe zdolności adaptacyjne do zmieniających się warunków otoczenia - mówią architekci z pracowni KWK Promes.