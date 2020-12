Otwarto zmodernizowany dworzec w Malczycach

Od dziś podróżni mogą skorzystać z dworca w Malczycach, przebudowanego z dbałością o detale i historyczny charakter. Projekt przebudowy opracowała pracownia architektoniczna An Archi Group z Gliwic.

Komfortowy, bezpieczny, przebudowany z dbałością o detale i historyczny charakter – taki jest dworzec w Malczycach po zakończonej inwestycji. Od dziś mogą skorzystać z niego pierwsi podróżni.

Dworzec w Malczycach to kolejny obiekt, który został udostępniony podróżnym po kompleksowej przebudowie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, a także dziewiąty zmodernizowany dworzec w województwie dolnośląskim w ostatnich latach.

Przebudowa dworca rozpoczęła się latem 2019 roku. Renowacji poddano elewację, gdzie odtworzono elementy sztukatorskie, takie jak oculusy (okrągłe otwory) znajdujące się dookoła okien umiejscowionych tuż pod zadaszeniem budynku, a także gzymsy i elementy dekoracyjne pod oknami na pierwszym piętrze. Było to o tyle trudne, że po II wojnie światowej budynek został praktycznie pozbawiony elementów sztukatorskich na elewacji, dlatego rekonstrukcję przeprowadzono na podstawie archiwalnych zdjęć i pocztówek. Kolorystykę dworca odtworzono natomiast na podstawie badań stratygraficznych. Przywrócono piaskowy kolor elewacji, który budynek posiadał po dużej przebudowie w latach 20. XX wieku. Na podobnej zasadzie odtworzono ciemnobrązowy kolor stolarki okiennej. Całość poddanej renowacji elewacji została podkreślona przez nową iluminację nocną.

Przebudowana została również przestrzeń wewnątrz dworca, która została dostosowana do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Na parterze zlokalizowano hol pełniący funkcję poczekalni, pomieszczenie dla rodziców z dziećmi, toalety, a także posterunek Rewiru Dzielnicowych Policji. Natomiast na piętrze budynku będzie mieścić się biblioteka publiczna prowadzona przez samorząd lokalny. W przestrzeni związanej z obsługą podróżnych zainstalowano elektroniczne tablice odjazdów i przyjazdów pociągu, a także system informacji głosowej.

Ważnym elementem inwestycji było również dostosowanie budynku dworca i jego otoczenia do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Stało się to możliwe dzięki likwidacji barier architektonicznych, montażowi oznaczeń w alfabecie Braille’a, tablic dotykowych z planem dworca, windy oraz ścieżek prowadzących w budynku i jego najbliższym otoczeniu. Ułatwią one przemieszczanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. Dostępność dworca dla osób o ograniczonej mobilności zwiększono również poprzez budowę dwóch pochylni. Pierwsza z nich prowadzi z ulicy do wnętrza budynku. Druga zlokalizowana koło parkingu, w pobliżu wschodniej elewacji dworca, umożliwia wjazd na peron wprost z ulicy. W celu poprawy bezpieczeństwa podróżnych i budynku zainstalowano również nowoczesne systemy: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, a także przeciwpożarowe.