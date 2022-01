OVO Wrocław przykładem udanej architektury mixed-use

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się projekty wielofunkcyjne, które na stałe wpisują się w przestrzeń Warszawy, Wrocławia, Krakowa i innych dużych polskich miast. Przykładem inwestycji mixed-use, która z powodzeniem funkcjonuje od pięciu lat jest wrocławskie OVO.

Jedną z najciekawszych realizacji ostatnich lat jest OVO Wrocław. Niedawno minęło 5 lat od oddania inwestycji do użytku. Przyjrzyjmy się jej bliżej i sprawdźmy dlaczego coraz więcej osób jako miejsce do życia wybiera budynki wielofunkcyjne.

Mixed-use to filozofia życia?

Powstające w ostatnich latach inwestycje typu mixed-use to coś więcej niż budynki biurowe czy mieszkalne z lokalami handlowymi na poziomie parteru. Mieszkańcy wrocławskiego OVO mówią o filozofii życia, która łączy w sobie wszystkie współczesne potrzeby. Życie w sercu jednego z piękniejszych polskich miast, doskonała lokalizacja pozwalająca zaoszczędzić cenny czas, miejsce spotkań rodzinnych i biznesowych, nieograniczony dostęp do strefy relaksu, ale przede wszystkim – dom. Każdy kto decyduje się na kupno lub wynajem apartamentu w budynku wielofunkcyjnym wprowadza do swojego życia szczyptę luksusu.

- Jako Angel Management zarządzamy najmem długoterminowym w wielu prestiżowych inwestycjach. OVO to miejsce na mapie Wrocławia, które jest pod każdym względem wyjątkowe. Począwszy od projektu architektonicznego, zastosowane materiały, poprzez koncept warstwowego zagospodarowania przestrzeni, która zmienia się wraz z kolejnymi poziomami budynku. To wszystko pozwoliło na stworzenie idealnej tętniącej życiem enklawy dla nowoczesnych, szanujących ekologię mieszkańców miasta. Słysząc hasło „OVO” myślimy nie tylko o luksusowym hotelu i miejscu spotkań biznesowych, ale również o prawdziwie przyjaznym miejscu do życia. – mówi Inez Otto, Rental and Sales Manager, Angel Management.

W kierunku miasta 15-minutowego

Ostatnie lata wyraźnie pokazały, że należy odejść od tradycyjnego podziału miasta na strefy. Oddzielnie strefy mieszkalnej od użytkowej spowodowało paraliż komunikacyjny oraz utratę cennego czasu. W niektórych miastach dojazd z domu do pracy i z powrotem zajmuje mieszkańcom nawet 3 godziny dziennie, co generuje problemy na wielu płaszczyznach: rodzinnej, biznesowej jak również środowiskowej. Ograniczając podróże, nie tylko oszczędzamy czas, ale również poprawiamy jakość powietrza, co z kolei przekłada się bezpośrednio na jakość naszego życia.

Dynamika życia oraz rzeczywiste potrzeby Polaków zmieniły się diametralnie, co zostało zauważone również przez deweloperów. Budynki wielofunkcyjne to dziś nie tylko miejsce gdzie wychodząc z biura możemy zrobić zakupy czy spotkać się na kolacji z przyjaciółmi. Dzięki przestrzeni przeznaczonej na apartamenty pod hasłem mixed-use coraz częściej kryje się również stałe lokum.