P+R Połczyńska według spółki Trektura. Będzie zielono!

Czy jest możliwe połączenie funkcji użytkowych parkingu „Parkuj i jedź” z edukacyjnymi i rekreacyjnymi? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy warszawskiego konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej „EKO P+R Połczyńska”. Znamy laureatów!

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji parkingu. Projekt ma powstać do marca 2022 roku.

W 2020 roku ogłoszono konkurs na koncepcję architektoniczną modernizacji parkingu „Parkuj i jedź” przy ulicy Połczyńskiej. Ideą konkursu było opracowanie rozwiązań, które przemienią parking w miejsce „zielone”, przyjazne środowisku, wykorzystujące zasoby odnawialne i dodatkowo atrakcyjne dla mieszkańców nie tylko jako punkt przesiadkowy.

Spółka Trektura Pracownia Architektoniczna Tomasz Ginter i Łukasz Katarzyński przygotuje projekt do marca 2022 roku. Zgodnie z opracowaną przez nią koncepcją, parking się zazieleni. Kostka betonowa zostanie zastąpiona materiałem ażurowym, co umożliwi wzrost trawy i zbieranie wody deszczowej. Grupy miejsc postojowych będą oddzielone nowymi nasadzeniami roślinnymi, a trawniki wzdłuż chodników staną się ogrodami deszczowymi. Na terenie parkingu zainstalowane będą panele fotowoltaiczne, a zmagazynowana dzięki nim energia elektryczna wykorzystywana będzie m.in. do oświetlenia parkingu oraz ładowania pojazdów elektrycznych.

W budynku parkingu zostanie zainstalowany centralny inteligentny system zarządzania. Połączy wewnętrzne instalacje i na podstawie zebranych informacji, m.in. o liczbie osób, temperaturze, ciśnieniu, wilgotności i nasłonecznieniu wewnątrz i na zewnątrz, porze dnia i dniu tygodnia będzie koordynował działanie instalacji tak, aby przy możliwie najniższym wydatku energetycznym osiągnąć optymalne warunki. Do ogrzewania i chłodzenia planowane jest użycie pomp ciepła z gruntowymi wymiennikami ciepła.

W dni powszednie na Połczyńskiej będą prowadzone zajęcia z edukacji ekologicznej dla najmłodszych z zakresu transportu miejskiego. Modernizacja da także możliwość udostępnienia w weekendy części parkingu mieszkańcom okolicznych osiedli. Będą oni mieli do dyspozycji park z łąkami kwietnymi i alejami spacerowymi. Planowana jest także aleja edukacyjna z poidłami dla ptaków, tablicami informacyjnymi, hotelami dla owadów i nieckami bioretencyjnymi. Znaczną część parku zajmie strefa rekreacyjna z trawnikiem pozwalającym organizować warsztaty, koncerty, ćwiczenia grupowe i pikniki.

Kolejnym krokiem – przybliżającym nas do „EKO P+R Połczyńska” – będzie ogłoszenie w 2022 roku przetargu na wykonanie robót budowlanych.