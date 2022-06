Pałac Kultury i Nauki, Stare Miasto czy PGE Narodowy? Warszawa wybiera turystyczne perełki

Jakie mało znane atrakcje kryją się w uliczkach i podwórkach Warszawy? Co warto pokazać gościom z Polski i zagranicy? Stołeczne Biuro Turystyki ogłosiło kolejną edycję konkursu Perełki Warszawy dla wszystkich miłośników miejskich wycieczek. Propozycje można przesyłać w zgłoszeniu konkursowym do 7 sierpnia.

W zeszłym roku organizatorzy odnotowali ponad 60 różnorodnych zgłoszeń. Były wśród nich trasy tematyczne koncentrujące się na biografii znanych osób, szlaki historyczne, przyrodnicze i poświęcone mniej znanym wśród turystów obszarom miasta, jak przemysłowa Wola czy postindustrialny Kamionek. Znalazła się nawet trasa prowadząca po miejscach nawiedzonych przez duchy.

- Warszawa stale się rozwija. Zielenieją nowe skwery i parki. Rewitalizowane są podwórka i stare fabryki. Wiele jest oddolnych inicjatyw, realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego - mówi Paweł Moras, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki. - Zachęcamy mieszkańców do polecania swoich ukochanych miejsc w naszym konkursie. W tym roku zapraszamy do udziału także obcokrajowców - strona konkursowa jest dostępna w wersji angielskiej.

W tym roku podobnie jak w poprzednim autorski szlak powinien zawierać od trzech do pięciu miejsc atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, kulturalnym, historycznym bądź estetycznym. Do zgłoszenia należy załączyć zdjęcia i opis trasy. Jury wybierze spośród wszystkich uczestników dziesięciu finalistów, których prace znajdą się w publicznej ankiecie na grupie Perełki Warszawy na Facebooku. Szlak z największą liczbą głosów wygrywa.