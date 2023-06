Pałac Saski na nowo. Aż 12 pracowni chce się podjąć kontrowersyjnego projektu

Trwa konkurs na projekt odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. Spółka Pałac Saski zakwalifikowała do dalszego etapu 12 projektów z Polski i ze świata - podaje wyborcza.pl.

22 marca 2023 r. ogłoszono międzynarodowy konkurs na odbudowę Pałacu Saskiego w Warszawie.

Sąd konkursowy miał czas do 25 maja na preselekcję uczestników.

Wybranych zostało 12 projektów, które przeszły do dalszego etapu. Po złożeniu opracowań studialnych sąd konkursowy wybierze 5 najlepszych.

Do 28 września br. wybrana piątka będzie miała czas na złożenie prac konkursowych.

Zwycięzcę poznamy 12 października.

Przywrócenie pałaców Saskiego i Brühla oraz kamienic od strony ul. Królewskiej ma pochłonąć 2,4 mld zł.

22 marca br. ogłoszono konkurs architektoniczny na odbudowę całego kompleksu na który składają się Pałac Saski, Pałac Brühla i kamienice przy ul. Królewskiej w Warszawie. Zapowiada się, że będzie to najdroższy obiekt kultury w historii Polski.

Odtworzenie zespołu pałaców i kamienic ma się dokonać na podstawie ich zewnętrznego kształtu architektonicznego z 31 sierpnia 1939 r., natomiast wnętrza będą musiały sprostać potrzebom przyszłych użytkowników. W związku z tym niezbędne jest dokładne zbadanie źródeł historycznych, w szczególności zachowanych planów, fotografii i szkiców.

Jak podaje wyborcza.pl, spółka Pałac Saski wybrała 12 projektów, które przeszły do dalszego etapu konkursu architektonicznego. Są to pracownie zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Do 21 lipca biura architektoniczne mają czas na złożenie opracowań studialnych. Następnie sąd konkursowy wybierze spośród nich pięć najlepszych, a ich autorzy będą mieli czas do 28 września bieżącego roku na złożenie prac konkursowych. Wyniki konkursu poznamy 12 października.

Najdroższy obiekt kultury w historii Polski

Nawiązując do historii tego miejsca, odtworzone budynki zachodniej pierzei placu Piłsudskiego również będą pełnić funkcje publiczne. Mają zostać przeznaczone m.in. na potrzeby Kancelarii Senatu RP oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Prawdopodobnie w Pałacu Brühla, izba wyższa parlamentu RP uzyska dodatkowe przestrzenie niezależne od kompleksu parlamentarnego, który dziś dzieli z Sejmem RP. Kwestię lokalizacji Kancelarii ostatecznie rozstrzygnie jednak zwycięski projekt architektoniczny. Jednocześnie odtworzony kompleks budynków ma być miejscem ogólnodostępnym, ustawa zapewnia bowiem wykorzystanie ich przestrzeni na działalność kulturalną, edukacyjną lub społecznie użyteczną.

Spółka Pałac Saski została powołana na mocy specustawy do przygotowania odbudowy Pałacu Saskiego. W specustawie podano, że koszt odbudowy Pałacu Saski i sąsiednich budynków wyniesie 2,4 mld zł. Możemy już się spodziewać, że finalnie inwestycja może być jeszcze droższa.

Kiedy realnie może rozpocząć się odbudowa? Wiceminister kultury Jarosław Sellin w rozmowie PAP powiedział, że jeżeli konkurs architektoniczny zostanie rozstrzygnięty w 2023 roku, to "realne prace budowlane są możliwe w przyszłym roku". Zaznaczył, że cały kompleks powinien zostać odbudowany do końca tej dekady.