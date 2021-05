Palio A z zielonym certyfikatem

Pierwszy z budynków Palio Office Park, kompleksu biurowo-usługowego należącego do Cavatina Holding, zlokalizowanego na terenie Stoczni Gdańskiej, w zmieniającym się Młodym Mieście w Gdańsku, uzyskał właśnie certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Cavatina Holding wszystkie swoje inwestycje poddaje certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent lub Very Good. Jest to obiektywne potwierdzenie, że budynek został zaprojektowany i zbudowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oddany do użytku w lutym br. budynek Palio A wysoko oceniony został między innymi za zrównoważoną gospodarkę wody i energii, materiały, z których został wykonany, a także za bardzo dobre przygotowanie w zakresie Health and Wellbeing.



- To dla nas szczególnie ważne, by nasze miastotwórcze projekty były budowane w sposób zrównoważony, zgodny z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, a także spełniały oczekiwania pracujących w nich osób i innych użytkowników. Starannie projektujemy budynki i przestrzeń wokół nich tak, by służyły ludziom w najlepszy z możliwych sposobów. Organizujemy tereny zielone, place, zielone tarasy, dbamy o bezpieczeństwo oraz komfort. Za każdym razem dostosowujemy pomysł i projekt inwestycji do lokalnych uwarunkowań i potrzeb. Certyfikacja BREEAM na poziomie Excellent, świetnie już w Polsce rozpoznawana, jest wiarygodną wizytówką dla budynku. Cieszę się, że kolejnym obiektem z tym certyfikatem jest nasz pierwszy budynek w Gdańsku powstały w ramach Palio Office Park. To przykład nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie przestrzeni do pracy i rekreacji z pełnym poszanowaniem historycznego dziedzictwa tego miejsca - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

Palio Office Park to pierwsza w Trójmieście inwestycja Cavatina Holding. Składać się będzie na nią 8 budynków o łącznej powierzchni blisko 90 000 mkw. przestrzeni biurowo-usługowej. Budynek A wyróżniony certyfikatem BREEAM jest pierwszym etapem inwestycji. Jego powierzchnia to 16,6 tys. mkw. GLA. Pozwolenie na użytkowanie uzyskał w lutym br. Wyróżnia go oryginalna bryła, doskonale wpisująca się w tkankę miasta nawiązując do historii miejsca, przede wszystkim do przemysłu stoczniowego.

Cavatina chce stworzyć na poindustrialnych trenach Młodego Miasta nowoczesną przestrzeń do pracy i relaksu, by stała się ona impulsem do dalszej zmiany funkcji tego obszaru. Oprócz miejsc pracy znajdą się tu: strefy relaksu i sportu, kompleks gastronomiczny oraz tereny zielone. Metamorfozie miejsca sprzyja doskonała lokalizacja, bo kompleks mieści się przy ul. Jana z Kolna – jednej z głównych arterii Gdańska. Ma bezpośredni dostęp do linii tramwajowej i SKM, co zapewni użytkownikom sprawną komunikację z całym Trójmiastem. W ramach projektu odtworzony zostanie niemal kilometrowy odcinek ul. Malarzy, a stojące wzdłuż niej budynki nawiązywać będą do historii tego miejsca. Ich wygląd uzgadniany jest z konserwatorem zabytków.