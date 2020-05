Pandemia impulsem dla miastotwórczych projektów? Nowe oblicze ulic handlowych

Zdaniem ekspertów „owocem” aktualnej sytuacji będzie rozwój miastotwórczych projektów realizowanych w centrach polskich miast. Będą one łączyć zalety lokalizacji high street z wygodą zakupów w tradycyjnej galerii handlowej.

REKLAMA

Choć w miarę rozwoju galerii handlowych od lat wieszczy się im naturalny kres, te zdołały przetrwać. Zdaniem analityków, pomimo aktualnych zawirowań w sektorze retail, centra miast mogą przyczynić się wręcz do odbudowy popytu konsumpcyjnego. A to z kolei sprzyjać będzie rozwojowi nowego typu projektów na rynku nieruchomości.

Skutki gospodarcze aktualnej sytuacji trudno na dzień dzisiejszy dokładnie policzyć. Ponad połowę powierzchni w centrach i galeriach handlowych, które decyzją rządu zostały zamknięte na ponad miesiąc, stanowią marki modowe. Jak wynika z szacunków firmy PwC, ich straty spowodowane pandemią koronawirusa w Polsce mogą wynieść od blisko 11 aż do 32 miliardów złotych [1]. A nie można zapominać o dziesiątkach tysięcy firm z innych branż, nierzadko lokalnych biznesów, które mają tylko jedną czy dwie lokalizacje i w dużym stopniu są uzależnione od ruchu w danym miejscu.

– Zmniejszenie obrotów sklepów w galeriach skłoni najemców do zmiany strategii handlowej na rzecz bardziej kameralnych lokalizacji – ocenia Monika Hryniewicz, Head of Leasing w firmie OPG Property Professionals. – Najszybciej zareagowała marka H&M, która mogła wpuścić klientów wcześniej m.in. do nowego sklepu przy wrocławskiej starówce. Obserwując wyjścia z galerii kolejnych najemców, spodziewamy się większej dywersyfikacji użytkowanych powierzchni, która pozwoli firmom na większą elastyczność biznesu w obliczu potencjalnych kryzysów w przyszłości – dodaje.

Zdaniem ekspertów, „owocem” aktualnej sytuacji będzie rozwój miastotwórczych projektów realizowanych w centrach polskich miast. Będą one łączyć zalety lokalizacji high street z wygodą zakupów w tradycyjnej galerii handlowej. Jako przykład podają nadchodzący budynek Fern przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Ze względu na położenie przy głównym deptaku miasta, obiekt ma stanowić realną alternatywę dla marek z branży mody, designu, wyposażenia wnętrz, czy health & beauty.

– Postawiliśmy na hybrydowy charakter przestrzeni – podkreśla Monika Hryniewicz. – Oznacza to, że odnajdą się tu zarówno marki premium, którym udostępniamy salony z dużymi witrynami i bezpośrednimi wejściami od ulicy Piotrkowskiej, jak również mniejsi projektanci, którzy do dyspozycji otrzymają kameralną galerię na piętrze oraz showroomy znajdujące się w prześwicie bramowym. Można powiedzieć, że jest to nowy gatunek powierzchni w obrębie wielofunkcyjnego projektu OFF Piotrkowska Center – jednego z najpopularniejszych adresów w mieście – dodaje specjalistka odpowiedzialna za komercjalizację inwestycji.

Zdaniem ekspertów OPG Property Professionals, dobrze zlokalizowane przestrzenie wielofunkcyjne stanowić będą opcję lepiej przystosowaną na ewentualne kryzysy w przyszłości.

– Myślę, że otwarte przestrzenie ulic, w których pojawiać się będą magnesy w postaci kolejnych sklepów, restauracji, lokali usługowych, w dalszej perspektywie wrócą na dobre do łask konsumentów – uważa Michał Styś. – Otwarta przestrzeń oraz zróżnicowanie funkcji, umożliwiające korzystanie z danego miejsca jak z usługi, o każdej porze dnia – to atuty, które warto wziąć pod uwagę, tworząc plany pozyskiwania nowych powierzchni komercyjnych przez firmy – podsumowuje Michał Styś, CEO firmy OPG Property Professionals.