Park Accolade z muralem

Konkurs ogłoszony przez Accolade w październiku ubiegłego roku i zorganizowany przy współpracy z Politechniką Białostocką, cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród artystów, których celem było zaprojektowanie muralu. Spośród nadesłanych prac jury, a ostatecznie najemcy Parku w Białymstoku, wybrali projekt autorstwa Kamili Kurczab pt. ,,Barwna przyszłość dla wszystkich’’, którego realizacja właśnie się zakończyła, wprowadzając do obiektu mnóstwo koloru i energii.

REKLAMA

Zwycięski projekt wykonany przez Kamilę Kurczab, malarkę z Krakowa, charakteryzował się głębokim zrozumieniem wartości reprezentowanych przez Accolade oraz niebanalnym warsztatem artystycznym. W połowie maja, zespół złożony ze studentek Politechniki Białostockiej oraz autorki muralu, pod nadzorem znanego muralisty, dr Roskowińskiego, przystąpił do realizacji muralu na białostockiej ścianie oporowej.

- Cieszę się, że dotarliśmy do momentu, w którym możemy oglądać mural na ścianie Parku. Mural przełamuje industrialność parku, otwierając go na sztukę i czyniąc go bardziej ‘’ludzkim’’. Ścianę pomalowaliśmy techniką łączoną tzn. użyliśmy rzutnika oraz częściowo przenieśliśmy wzór z kartonu (tzw. przepróch). Pozwoliło nam to na idealne odwzorowanie projektu i przeniesienie intencji autora na ścianę oporową. - mówi Rafał Roskowiński, malarz muralista, założyciel Gdańskiej Szkoły Muralu.

- Politechnika Białostocka miała swój czynny udział w całym procesie tworzenia muralu. W malowaniu ściany oporowej brał udział zespół złożony ze studentek architektury, które bardzo mocno zaangażowały się w proces. Ogromnie się z tego cieszymy, bo równolegle z wysokiej jakości kształceniem na uczelni, chcemy umożliwiać naszym studentom nabywanie umiejętności i kompetencji, których nie nauczą się w salach wykładowych i ten konkurs otworzył właśnie takie możliwości – mówi Adam Jakimowicz, prodziekan Politechniki Białostockiej.

Malowanie muralu rozpoczęło się 10 maja i zostało zakończone 16 maja. Cały zespół z największą uwagą realizował poszczególne części projektu – który ostatecznie pojawił się w całej okazałości na ścianie oporowej. Było to wymagające zadanie, które zakończyło się sukcesem i entuzjastycznym przyjęciem przez pracowników białostockiego Parku.

- Uczestniczenie w powstawaniu ponad 60 metrów kwadratowych sztuki było dla mnie niesamowitym przeżyciem. Konkurs Accolade to wspaniała inicjatywa, która otworzyła mi drzwi do świata muralu. Zyskałam nie tylko bardzo cenne doświadczenie, ale i poznałam wspaniałych ludzi, specjalistów w swoich branżach. Jestem zachwycona faktem, że mogłam być częścią tego tak profesjonalnie zorganizowanego i innowacyjnego projektu, tworzonego z ogromną dawką pozytywnej energii. Dało mi to poczucie satysfakcji i radości, którą mam nadzieję, będą też dzielić pracownicy białostockiego Parku - mówi Kamila Kurczab.

- Cały proces, od ogłoszenia konkursu do wykonania muralu był dla nas, jako organizatora, niezwykle ekscytujący. Zarówno zwycięska praca jak i wszystkie inne, które zostały nadesłane, przekazywały potężny ładunek artystyczny, który został uwieczniony w murach parku logistycznego. Zdawać by się mogło, że sztuka nie pasuje do przestrzeni przemysłowych, jednak myślę, że tym muralem przetarliśmy szlak i udowodniliśmy, że jest inaczej. Jesteśmy zachwyceni tym, że autorce projektu udało się tak dobrze uchwycić wartości reprezentowane przez Accolade: ekologiczne podejście do otaczającego nas świata. Ten mural powstał właśnie po to, aby najemcy naszego parku i ich pracownicy czuli się w nim komfortowo, mieli kontakt ze sztuką i wiedzieli, że zależy nam na ich samopoczuciu. Czerpiąc z tego doświadczenia, podjęliśmy decyzję o kontynuacji tego typu działań pod nazwą Accolade Industrial Art., dzięki czemu kolejne przestrzenie przemysłowe nabiorą niepowtarzalnego, artystycznego charakteru – mówi Małgorzata Więcko, Head of Asset Management w Accolade.

Mural został zrealizowany w białostockim parku należącym do Accolade, usytuowanym przy ulicy Aksamitnej 8.