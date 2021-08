Park im. Żeromskiego w Warszawie zyska odnowiony plac zabaw

Jeszcze w tym roku Zarząd Zieleni m.st. Warszawy planuje przebudowę placu zabaw w Parku im. Stefana Żeromskiego. W tym popularnym miejscu rekreacji w samym sercu Żoliborza pojawi się więcej urządzeń dla dzieci w różnym wieku, więcej naturalnych materiałów o stonowanych kolorach i nowa roślinność. Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Motywem przewodnim nowego placu zabaw w parku na warszawskim Żoliborzu jest literatura. To bezpośrednie nawiązanie do patrona parku - Stefana Żeromskiego - oraz patronów ulic krzyżujących się na placu Wilsona - Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego. Motto placu zabaw także zaczerpnięte jest z literatury – to słowa Wisławy Szymborskiej: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Dlatego na zmodernizowanym terenie pojawią się tematyczne rzeźby np. w postaci stosu książek czy kredek, a także edukacyjne panele. Będzie można również skorzystać z biblioteczki plenerowej. Na różnych elementach małej architektury umieszczone zostaną cytaty zaczerpnięte z literatury dziecięcej.

– Realizowany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy projekt modernizacji placu zabaw na terenie reprezentacyjnego parku Żoliborza został opracowany z dużą dbałością o detale. Kierując się potrzebami mieszkańców wprowadziliśmy w tej przestrzeni strefy zabaw dla dzieci z różnych grup wiekowych. Pojawi się tu także nowa zieleń. Ukłonem w stronę historii dzielnicy Żoliborz jest akcent literacki w postaci cytatów, które będą towarzyszyć dzieciom w trakcie codziennej zabawy – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Cztery strefy zabaw dla różnych grup wiekowych

Głównym założeniem projektowym było wydzielenie kameralnych stref do zabawy i odpoczynku. Teren podzielono na cztery place zabaw dla różnych grup wiekowych: 0-3 lat, 3-6 lat, 6-12 lat i powyżej 12. Wszystkie cztery strefy połączy drewniany podest wyniesiony ok. 15 cm ponad poziom pozostałych nawierzchni: piaskowej i żwirowej. Projektanci zaplanowali również dwie strefy wypoczynkowe z siedziskami i zadaszeniem w postaci drewniano-stalowych pergoli oraz teren do swobodnych zabaw na trawie.

– Pragniemy zachować niektóre z istniejących urządzeń na placu zabaw, np. ulubiony przez dzieci wóz strażacki, i poddać je renowacji. Zamontujemy również nowe urządzenia, wykonane głównie z drewna. Kolorystyka będzie spokojniejsza niż obecnie, np. metalowe elementy zostaną pomalowane na kolor jasnoszary – mówi Aleksandra Majda-Butkiewicz, dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

W północnej części parku zaplanowano wyposażoną w stojaki rowerowe strefę wejściową, która płynnie przechodzi w strefę wypoczynkową ze stolikami, zadaszeniem oraz leżakiem. Nad stolikami oraz częścią placu zabaw zamontowane zostanie zadaszenie w formie drewnianej ażurowej konstrukcji.

Strefa dla najmłodszych – zabawa i edukacja

Strefa wypoczynkowa będzie sąsiadować z placem zabaw dla najmłodszych dzieci w wieku 0-3 lat wyposażonym w zestaw wielofunkcyjny (m.in. zjeżdżalnia, schodki, mostek wiszący), ściankę wspinaczkową w formie tunelu i telefon do zabawy. Znajdzie się tam również nowy drewniany zestaw do zabaw w piasku, huśtawka z siedziskiem dla dziecka i opiekuna oraz bujaki: konik i samochód. Zabawę urozmaicą kolorowe tablice edukacyjne. Otoczenie zestawu do zabaw w piasku zostanie dodatkowo osłonięte żaglem zacieniającym na drewnianych słupach.