Park kąpielowy z lat 30. XX wieku zyskał drugie życie

Park kąpielowy w Wiśle został oddany do użytku. Rewitalizacja obiektu z 1932 roku przeprowadzana była pod ciągłym nadzorem konserwatora zabytków.

REKLAMA

Stołeczna spółka generalnego wykonawstwa Moris Polska zakończyła w Wiśle realizację inwestycji w formule „projektuj i buduj”. Polegała ona na rewitalizacji parku kąpielowego zbudowanego w 1932 roku i utrzymanego w stylistyce modernistycznej. Inwestorem była spółka samorządowa Baseny Wisła. Przed realizacją projektu w miejscu inwestycji znajdował się zdewastowany zespół basenów otwartych, wieża do skoków do wody, kort tenisowy, zabytkowa kawiarnia z roku 1934 i małe pawilony służące jako kasy, sklep i szatnia.

Ze względu na postępującą degradację obiektu został on zamknięty w roku 2011. - Chcieliśmy, żeby to miejsce stało się sercem Wisły – sportowym, kulturalnym i towarzyskim”. Zrewitalizowany obiekt przewidziano dla 600 osób, przy czym obecnie w warunkach pandemii czasowo liczba ta zredukowana jest o połowę - mówi Jakub Stasiewicz, prezes spółki Baseny Wisła.

- Cały proces projektowy odbywał się pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków – mówi Tomasz Chmiel, dyrektor ds. inwestycji Moris Polska. - Z powodu złego stanu technicznego nie udało się uratować jedynie przedwojennej wieży do skoków do wody nad basenem sportowym. Są jednak duże szanse na budowę nowej wieży do skoków o parametrach i lokalizacji zbliżonych do jej historycznej poprzedniczki. Przygotowaliśmy jej projekt budowlany autorstwa architekta Zenona Zapaśnika i mamy pozwolenie na jej budowę. Zbudowaliśmy fundament pod nową wieżę i gdy tylko samorząd Wisły znajdzie środki finansowe na jej budowę być może zleci jej wykonanie. Projekt nowej wieży – poza konserwatorem zabytków – był dodatkowo konsultowany z przedstawicielami Polskiego Związku Pływackiego – dodaje Tomasz Chmiel.

Obowiązkiem generalnego wykonawcy było przywrócenie parkowi kąpielowemu walorów funkcjonalnych, estetycznych i historycznych wraz z likwidacją elementów wtórnych lokowanych w tym obiekcie od lat 70. ubiegłego wieku. W ramach projektu Moris Polska zbudował dwa baseny – rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci i sportowy z przegłębieniem 4,5 m dla przyszłej wieży do skoków do wody. Oba baseny są połączone drewnianym molo. Basenom – w tym ze sztuczną falą – towarzyszą zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych. Ponadto powstał budynek wielofunkcyjny, w którym będzie można organizować różnego rodzaju imprezy. Będzie mógł służyć jako kawiarnia, natomiast na dachu uruchomione będzie kino plenerowe dla około 200 osób. Oprócz tego powstał budynek administracyjny i oddzielna część rekreacyjna z boiskami do siatkówki plażowej.