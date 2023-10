Park legend działa od dwóch miesięcy. Jakie atrakcje czekają na odwiedzających?

Kino 3D, lot na wirtualnej miotle i kilkanaście opowiedzianych z udziałem multimediów legend z regionu Gór Świętokrzyskich - takie atrakcje czekają na odwiedzających Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich, który działa w Nowej Słupi od sierpnia br.

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich, tzw. park legend, powstał w Nowej Słupi u podnóża Łysej Góry. Instytucja kultury, której zadaniem jest propagowanie dziedzictwa niematerialnego regionu, działa od początku sierpnia.

Andrzej Gąsior, burmistrz Nowej Słupi, wyjaśnił, że celem nowej instytucji kultury, która pojawiła się na mapie województwa świętokrzyskiego, jest popularyzacja najciekawszych opowieści, które wcześniej przekazywane były tylko z ust do ust.

Multimedialny obiekt w Nowej Słupi kosztował ok. 21 mln zł, w tym ok. 13 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Park legend jest prowadzony wspólnie z Regionalną Organizacją Turystyczną województwa świętokrzyskiego. W otwartym na początku sierpnia obiekcie na oglądających czeka kilkanaście najciekawszych legend regionu - do początku września odwiedziło go ok. 10 tys. zwiedzających.

Wszystkie legendy ubrane są w tzw. storytelling, a więc opowieść, która ma swój sens od początku do końca. To jest 11 sal z piękną scenografią, którą uzupełniają piękne efekty audiowizualne, jak hologramy, wirtualna rzeczywistość, a więc najnowsze formy przekazu i sposób, w jaki te legendy pokazujemy. Same legendy są czymś wyjątkowym - to niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu. Do tej pory przekazywane były z pokolenia na pokolenie ustnie albo w formie pisemnej. Legendy są łatwo przyswajalne i skierowane do każdego odbiorcy - od najmłodszych dzieci do najstarszych seniorów. Już pierwszy miesiąc funkcjonowania parku legend pokazał nam, że wszyscy się tutaj odnajdują, a wirtualny lot na miotle stał się hitem - powiedział Piotr Sepioło, zastępca dyrektora Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich.