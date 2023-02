Park linearny na warszawskim Ursynowie. Wkrótce początek budowy

Dobiegają końca prace projektowe dla parku linearnego, który ma powstać nad obwodnicą na warszawskim Ursynowie. Zarząd Zieleni przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na prace budowlane.

W 2025 r. tuż nad Południową Obwodnicą Warszawy, na długości niemal 2 km, powstanie park linearny. A w nim mnóstwo roślinności – około tysiąca drzew, ponad 100 tysięcy krzewów, pnącza, byliny i trawy ozdobne. Pojawi się nowy układ chodników i ścieżek spacerowych – głównym elementem będzie biegnąca przez całą długość parku promenada. Mieszkańcy skorzystają też m.in. ze strefy rekreacyjnej i drewnianego tarasu, który zaplanowano nad ogrodem deszczowym. Łączna powierzchnia nowego parku wyniesie około 10 ha.

– Inwestycję podzieliliśmy na sześć odcinków, tak by poszczególne z nich jak najszybciej oddawać mieszkańcom. Chcemy jeszcze w tym kwartale ogłosić przetarg, żeby pierwsze prace w terenie odbyły się w tym roku. Ale do tego potrzebujemy wsparcia radnych m.st. Warszawy – dodała.

Cała inwestycja zostanie zrealizowana ze środków miejskich. W budżecie na roboty budowlane i ogrodnicze przeznaczonych jest obecnie 11 mln zł. Aby przeprowadzić je w pełnym zakresie, potrzeba kolejnych 33 mln zł. O tym, czy środki zostaną przyznane, zdecyduje na najbliższej sesji Rada m.st. Warszawy.

Chciałabym podziękować panu prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu za to, że zdecydował się złożyć wniosek do Rady m.st. Warszawy o zwiększenie finansowania na ten park linearny. Kilka lat temu we współpracy z radnymi dzielnicowymi i zarządem dzielnicy z mojej inicjatywy Rada m.st. Warszawy przyjęła poprawkę do budżetu i przyznała fundusze na tę inwestycję. Wiemy, w jakiej sytuacji finansowej znajdujemy się dzisiaj i jak wysokie są ceny. Dzisiaj ta kwota jest już niewystarczająca. Dlatego mam nadzieję, że Rada jednogłośnie zagłosuje za przyjęciem poprawki na najbliższej sesji – mówiła Ewa Janczar, przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy.

Kiedy zaczynaliśmy ten projekt w 2016 roku, nie miałem stuprocentowej pewności czy uda nam się dotrzeć do tego etapu. Tymczasem jeszcze w tym kwartale ma być ogłoszony przetarg i mają rozpocząć się prace na pierwszych dwóch odcinkach inwestycji. Wiosną 2024 r. zakończą się prace na odcinku od al. KEN do ul. Stryjeńskich, wiosną 2025 r. gotowy będzie odcinek od al. KEN do ul. Rosoła, a do końca 2025 r. odcinki pomiędzy ul. Rosoła a skarpą i od ul. Pileckiego do ul. Stryjeńskich – mówił Robert Kempa, burmistrz dzielnicy Ursynów.