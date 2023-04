Park na katowickim Wełnowcu przechodzi metamorfozę

Wystartowały prace przygotowawcze do metamorfozy parku na katowickim Wełnowcu. Park Wełnowiecki przejdzie wielką modernizację, zyskując więcej zieleni i stref do rekreacji i wypoczynku.

Po zakończonej modernizacji w parku będzie można uprawiać wiele dyscyplin sportu. Powstanie m.in. wielofunkcyjne boisko, górka saneczkowa, nowy plac zabaw i strefa rekreacji sportowej z torem przeszkód i urządzeniami takimi jak orbitrek i równoważnia. Będzie także wybieg dla psów.

W ramach modernizacji w parku pojawią się nowe drzewa, krzewy, pnącza i byliny. W parku pojawi się także ogród deszczowy.

Ruszyły prace przygotowawcze do wielkiej metamorfozy w Parku Wełnowieckim. Trwa rozbiórka starej infrastruktury, a na miejsce zwożone są materiały niezbędne do wykonania dalszych prac. Nadzoruje je inspektor ds. ochrony przyrody. To roboty związane ze stworzeniem czterech parków i modernizację części Katowickiego Parku Leśnego.

– To początek prac, które mają stworzyć atrakcyjną dla mieszkańców przestrzeń do spędzania czasu wolnego. Wspólnie z mieszkańcami poprzez konsultacje określiliśmy zakres inwestycji, której głównym celem jest pielęgnacja zieleni, poprawa bezpieczeństwa poprzez zamontowanie nowego oświetlenia, a także stworzenie stref aktywności, w tym nowego placu zabaw, toru rowerowego typu pumptrack i wybiegu dla psów. Zgodnie z planem wszystko ma być gotowe wiosną przyszłego roku – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

– Przy przebudowie pracuje inspektor ds. ochrony przyrody. Do jego zadań należy szeroko pojęta troska o zieleń obecną – ma on na przykład zwrócić uwagę na obszar wokół drzew, gdzie nie można pracować ciężkim sprzętem, żeby nie uszkodzić korzeni. Inspektor zwraca też uwagę na to, by ścieżki nie przebiegały zbyt blisko drzew – dodaje prezydent.

Park Wełnowiecki ma powierzchnię ponad 137 tys. mkw. Położony jest pomiędzy ul. Cisową, Cedrową i Owocową. Przetarg na budowę czterech nowych parków odbył się w zeszłym roku, a podpisanie umów miało miejsce w lutym tego roku. Wykonawcy natychmiast rozpoczęli działania. Za rewitalizację Parku Wełnowieckiego odpowiada firma ABG Grzegorz Oleksa z Chorzowa, która prace do wykonania wyceniła na prawie 13 mln zł.

Park na Wełnowcu po zmianach

Po modernizacji teren będzie przede wszystkim uporządkowany – zostaną wyznaczone strefy do różnych rodzajów aktywności. Zamontowane zostanie także nowe oświetlenie, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa. Odnowiona zostanie brama wejściowa, a po śladzie już istniejących ścieżek powstaną nowe.

Po zakończonej modernizacji w parku będzie można uprawiać wiele dyscyplin sportu. W miejscu dawnych boisk do siatkówki i koszykówki powstanie boisko wielofunkcyjne. Dla osób lubiących sporty zimowe zostanie przygotowana górka saneczkowa.

Istniejący dawniej plac zabaw obecnie jest w trakcie rozbiórki. W jego miejscu powstanie nowy plac zabaw wraz ze strefą aktywności fizycznej. Na placu zabaw zamontowane zostaną nowe urządzenia, m.in. bujak, domek dla młodszych dzieci ze zjeżdżalnią, huśtawka, karuzele, obrotowa platforma, a także urządzenia muzyczne - dzwony rurowe, dzwonki lira i cymbały, oraz stół do ping-ponga i zestaw do gry w szachy z obrotową szachownicą.

Na wybiegu dla psów znajdą się platformy, obręcze do czołgania, płotki do przeskoków, rampa czy równoważnia. Natomiast w strefie rekreacji sportowej użytkownicy będą mogli korzystać z orbitreka, twistera, równoważni, toru przeszkód. Oprócz tego w parku znajdzie się ścieżka dla rolkarzy z utwardzonego asfaltu oraz tor dla rowerzystów typu pumptruck. Tor znajdzie się w obecnie ,,dzikiej" części parku. Nie będzie asfaltowy, ale powstanie na bazie ukształtowania terenu, które tam jest.

- Bardzo się cieszę, że mieszkańcy zyskają kolejne parki, w których będą mogli spędzać czas. W dużych miastach takie miejsca są na wagę złota – każdy poszukuje chwili oddechu, a relaks wśród zieleni działa kojąco i uspokajająco. Zakład Zieleni Miejskiej z chęcią odpowiada na to zapotrzebowanie – obecnie trwają prace remontowe w czterech parkach. Wierzymy, że po ich zakończeniu mieszkańcy będą cieszyć się nie tylko z zieleni, ale także z miejsc rekreacji czy sportowych, które dla nich przygotowaliśmy – podsumowuje Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Oprócz części przeznaczonej na sporty w parku będzie także strefa relaksu. Znajdą się tam hamaki, miejsca do wypoczynku oraz do grillowania.

Rośliny przede wszystkim

Park to oczywiście przede wszystkim rośliny. W ramach modernizacji pojawią się tu nowe drzewa, krzewy, pnącza i byliny. Zasadzonych zostanie m.in. 15 dębów szypułkowych, 14 kasztanowców białych, 31 klonów pospolitych. Będzie można także podziwiać różowe kwiaty hortensji ogrodowej, różę parkową czy leszczynę południową o purpurowych liściach. Powstanie również obszar z roślinnością łąkową. Będzie także strefa ekologiczna wymagających mniejszych prac pielęgnacyjnych, która wpisuje się w ideę adaptacji do zmian klimatu.

W parku pojawi się także ogród deszczowy. Znajdą się tam rośliny wodnolubne i przywodne. Ta specjalna strefa edukacyjno-przyrodnicza będzie mogła być miejscem przeprowadzania plenerowych lekcji i zajęć poszerzających wiedzę o rodzimych gatunkach roślin i zwierząt, roli wody i gleby w przyrodzie czy energii odnawialnej. W tym miejscu staną także tablice informacyjne, będą gry edukacyjne poszerzające wiedzę o przyrodzie, a także domki dla owadów. Zwieńczeniem wszystkich elementów będzie punkt widokowy, z którego będzie można podziwiać panoramę parku.