Park Podolski w duchu zmian

Pumptrack z dwoma torami, park linowy, trampoliny - to tylko niektóre z wielu nowości czekających na rodziny z dziećmi w łódzkim Parku Podolskim. Pod koniec kwietnia obiekt przejdzie szereg zmian.

Bezpieczny plac zabaw, pumptrack z dwoma torami, park linowy, tyrolka i trampoliny - oto, co powstanie w Parku Podolskim w Łodzi.

Łączny koszt dotychczasowych inwestycji w parku Podolskim wyniósł 1,49 mln zł.

Powstające w kolejnych latach atrakcje cieszą zarówno najmłodszych, jak i starszych mieszkańców. Wiele z nich zostało zrealizowanych dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Od 2014 r. park wzbogacił się m.in. o siłownię zewnętrzną, tor do jazdy na łyżworolkach. W 2018 r. wybudowano tężnie, a w 2020 r. powstał duży plac zabaw ze ścianką wspinaczkową, huśtawkami i karuzelami.

– Park Podolski to nie tylko miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców naszego miasta, ale również jedna z atrakcji turystycznych. Jest tu duży i bezpieczny plac zabaw, można zagrać w tenisa lub szachy. W 2013 r. wybudowaliśmy tor do jazdy na łyżworolkach, a od 2018 roku w parku można korzystać z tężni. W ramach Budżetu Obywatelskiego w ub. roku zakończyliśmy projekt ,,Wesoły Podolski", w ramach którego powstał duży plac zabaw wyposażony w ściankę wspinaczkową, huśtawki i karuzele. W kwietniu tego roku zakończymy rozbudowę parku o kolejne możliwości, czyli pumptrack z dwoma torami, park linowy, tyrolkę, trampoliny oraz kolejną bezpieczną przestrzeń do zabaw dla najmłodszych. I na tym nie koniec, bo w tym roku wybudujemy w parku profesjonalny park linowy – mówi Justyna Krakowiak, z Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.