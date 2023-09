Park rozrywki stanął przed parkiem handlowym w Częstochowie

Przed centrum handlowym Galeria Jurajska w Częstochowie stanęło wesołe miasteczko.

Przed centrum handlowym Galeria Jurajska otwarte zostało wesołe miasteczko.

Park Rozrywki „Smokoland” gościć będzie w Częstochowie do 24 września.

Do zaoferowania ma 13 atrakcji, w tym m.in. karuzelę łańcuchową, „Młot” czy automaty siłowe.

To miejsce bawi, tworzy wspomnienia, ale także zapewnia ekstremalne wrażenia dla całej rodziny. Przed Galerią Jurajską stanął właśnie olbrzymi Park Rozrywki „Smokoland”, który gościć będzie w Częstochowie do 24 września. Odwiedzający znajdą w nim aż 13 atrakcji.

Wśród nich jest 6 jaśniejących od świateł karuzel, w tym m.in. kultowa karuzela łańcuchowa, gigantyczny „Młot”, „Twister parasolki” czy niemal baśniowa karuzela-filiżanki, która obraca się z zawodną prędkością. Rządni przygód i rozrywki znajdą tutaj także autodrom, dwie kolejki – górską i „Safari”, dmuchańce oraz… ścianę emocji.

Przed Galerią Jurajską stanął właśnie Park Rozrywki „Smokoland”, fot. mat. prasowe

Jak przystało na wesołe miasteczko nie zabrakło także strzelnicy, automatów siłowych, dzięki którym każdy może poczuć się jak nokautujący bokser czy loterii z nagrodami. Twórcy „Smokolandu” zadbali także o strefę gastronomiczną, w której można coś przekąsić.

– To już druga tego typu atrakcja, która gości w Jurajskiej w tym roku. Wiosną zawitał do nas czeski Luna-Park Kamenický, który przyciągnął prawdziwe tłumy. Teraz gościmy „Smokoland”, a przy okazji przedłużamy najmłodszym wakacje. Jesteśmy przekonani, że również to miejsce, kolorowe od świateł i pełne pomysłów na zabawę, przyciągnie mieszkańców – mówi Anna Borecka, vice dyrektor Galerii Jurajskiej.

Przed Galerią Jurajską stanął właśnie Park Rozrywki „Smokoland”, fot. mat. prasowe

– Tym bardziej, że atrakcje tego wyjątkowego parku rozrywki zostały tak dobrane, aby zapewnić świetną zabawę zarówno małym dzieciom czy nastolatkom, jak również osobom dorosłym, które chcą poczuć nostalgię do dziecięcych lat i spędzić ciekawie wolny czas – dodaje.

Wstęp do parku jest płatny. To co jednak wyróżnia miejsce to ceny biletów. Jak deklarują właściciele Parku Rozrywki „Smokoland”, są one najniższe w Polsce, dzięki czemu wesołe miasteczko jest dostępne dla każdego, kto chce się dobrze bawić.

„Smokoland” czynny jest codziennie w godzinach od 13.00 do 20.00, a w weekendy od godz. 12.00 do 20.00. Atrakcja na odwiedzających czekać będzie do 24 września, jednak, jeśli pogoda na to pozwoli, gościć będzie nawet do 30 września – informuje Jurajska. Park można znaleźć na parkingu przed galerią od stron ulicy Krakowskiej.