Park Rury w Lublinie z imieniem powojennego projektanta

Park Rury w Lublinie otrzyma imię urbanisty Romualda Dylewskiego – zaangażowanego w rozwój przestrzenny miasta projektanta. Na najbliższą sesję Rady Miasta Lublin prezydent Krzysztof Żuk przedłoży projekt uchwały w sprawie nadania nazwy.

Park „Rury” usytuowany jest w wąwozie pomiędzy osiedlami LSM (dzielnica Rury), a Czubami. Zajmuje powierzchnię ponad 30 ha. Park ten ma głównie charakter krajobrazowy, gdyż wyróżnia się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu. Posiada liczne nasadzenia na skarpach wąwozu, łąki kwietne, wybieg dla psów i place zabaw. Znajduje się tu pomnik upamiętniający więźniów Zamku Lubelskiego oraz kamienie z nazwami miast partnerskich Lublina, stąd część wąwozu nosi nazwę Alei Miast Partnerskich.

– Z całą pewnością osiągnięcia zawodowe oraz postawa życiowa Profesora Dylewskiego zasługują na upamiętnienie w miejscu bezpośrednio związanym z Jego pracą. Był uznanym twórcą licznych planów i opracowań urbanistycznych dla naszego miasta, w tym wąwozu Rury, w którego zachowaniu miał znaczący udział. Dlatego przychyliłem się do wniosku lubelskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich i poparłem pomysł nadania nazwy obszarowi Parku Rury imienia urbanisty Romualda Dylewskiego. Miałem też przyjemność wielokrotnie współpracować z Profesorem Dylewskim, gdyż był bardzo zaangażowany w prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zaopiniował wiele ważnych dla Lublina opracowań przestrzennych, w tym miejscowego planu zagospodarowania rejonu dworca, projektu studium czy koncepcji placu Teatralnego. Profesor Dylewski w sposób niezwykle życzliwy przekazywał swoje uwagi miejskim planistom, ale też przyjmował i akceptował argumenty, które wpływały na rozwiązania w planach. Znał doskonale specyfikę Lublina i potrafił uchwycić to, co w nim najistotniejsze i warte wzmocnienia. Czując na sobie odpowiedzialność za kształtowanie przestrzeni miasta, cieszył się głębokim zaufaniem środowiska nie tylko urbanistów i architektów, ale również samorządowców, dla których zawsze był człowiekiem odniesieniem. Nieocenione są zasługi Profesora Dylewskiego dla Lublina – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.