Park w Szczecinie przeszedł rewitalizację

Zakończyła się rewitalizacja parku przy ul. Hożej w Szczecinie. Pojawiły się nowe alejki, ścieżka pieszo-rowerowa i mała architektura.

Park przy ul. Hożej w Szczecinie zyskał nowe oblicze.

Przedsięwzięcie zrealizował Zakład Usług Komunalnych, a wykonawcą była firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak. Koszt to ponad 2,5 mln zł.

Park przy ul. Hożej w Szczecinie przeszedł rewitalizację. Zupełnie nowe alejki doprowadzą spacerowiczów w każdy jego zakątek. Po skosie teren przecina główna, asfaltowa ścieżka pieszo – rowerowa. Pozostałe, boczne alejki, o nawierzchni z naturalnego kruszywa, wiją się między drzewami.

Wzdłuż alejek ustawione zostały ławki i kosze na śmieci. W centralnym punkcie parku oraz przy części skrzyżowań nasadzona została nowa zieleń: krzewy, rabaty bylinowe oraz ozdobne trawy. Założone zostały też nowe trawniki. Powstały również tzw. rabaty żwirowe, których zadaniem jest zatrzymywaniem w gruncie wód opadowych. W całym parku ustawiono latarnie, dzięki czemu również wieczorami jest tam jasno i bezpiecznie. Przebudowane zostały także schody prowadzące na sąsiednie osiedle.

Powstało tez specjalne miejsce do rekreacji i zabawy. Do tzw., strefy aktywności przeniesione zostały elementy siłowni pod chmurką, obok których stanął zestaw do street workoutu. Jest też plac zabaw z efektownym linarium, równoważnią, huśtawką "ptasie gniazdo" i urządzeniem sprawnościowym "labirynt".

Wszystko zostało zaprojektowane i wykonane tak, aby zachować charakterystyczny klimat parku, uwypuklić jego walory przyrodnicze oraz ciekawe ukształtowanie terenu.