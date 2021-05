Park Żerański w Warszawie - tak może wyglądać!

Dużo zieleni i rekreacja – powstaje nowy park nad kanałem Żerańskim. Warszawa podpisała właśnie umowę na wykonanie dokumentacji projektowej Parku Żerańskiego, czyli nowej przestrzeni parkowo-rekreacyjnej w stolicy.

– To będzie największy park w tej części Warszawy. Utworzymy go na wyjątkowym terenie – 13 hektarów, na których mamy i zieleń, i wodę. Chcemy wykorzystać te naturalne warunki i stworzyć tu unikalną przestrzeń do wypoczynku i rekreacji – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim” została podpisana przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy pod koniec kwietnia. Projekt będzie realizowany na podstawie koncepcji wybranej w konkursie w 2019 r. W ramach przygotowań do konkursu przeprowadzone zostały spotkania z mieszkańcami oraz badanie opinii w formie ankiet.

– Park ten idealnie wpisuje się w wizję Warszawy, którą przedstawił prezydent Rafał Trzaskowski – stolica ma być nie tylko idealnym miejscem do pracy, ale, dzięki już rozpoczętym zmianom, także idealnym miejscem do życia. Ta inwestycja odzwierciedla te plany. Wsłuchaliśmy się w opinie mieszkańców Białołęki i uwzględniliśmy je w konkursowych wytycznych – dodaje Justyna Glusman.

Nowy park na Żeraniu – zielony i z charakterem

Park Żerański powstanie na terenie położonym na zachodnim nabrzeżu Kanału Żerańskiego – od ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej. Zagospodarowanie parku będzie nawiązywało do przemysłowego charakteru tego terenu (m.in. nieukończonego portu rzecznego oraz byłych zakładów prefabrykacji budowlanej).

– To będzie największy park w naszej dzielnicy, a w dodatku znajdzie się w jednym z najbardziej urokliwych miejsc na Białołęce – mówi Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki. – Cieszę się widząc jak materializuje się projekt, o który zabiegałem od początku kierowania dzielnicą. Rozbudowująca się w szybkim tempie Białołęka potrzebuje terenów rekreacyjnych, dlatego każde takie miejsce jest na wagę złota – dodaje.

Ważnym elementem będzie zachowanie oraz wprowadzenie nowych nisz ekologicznych. W parku zostaną posadzone drzewa rodzime i nieinwazyjne, będą także nasadzenia uzupełniające, a istniejący drzewostan zostanie poddany pielęgnacji.

– Na tym terenie rośnie niesamowita ilość drzew, część z nich to bardzo cenne egzemplarze. Zrobimy z nimi porządek, poddamy pielęgnacji i wytniemy podrost. Wystąpiła tu naturalna sukcesja i powstało bardzo bogate siedlisko przyrodnicze. Naszym zadaniem będzie zbudowanie nowej infrastruktury, jednocześnie dbając o to, co przyroda dotychczas sama stworzyła. – wyjaśnia Kamila Nowocin, dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy i dodaje: – Pamiętamy także, że to teren postindustrialny. Będziemy próbowali wpleść te elementy w nowy park.

W północnej części parku ingerencje będą niewielkie – teren zostanie zabezpieczony i uporządkowany. Zagospodarowana zostanie natomiast część południowa. To tutaj powstanie sieć ścieżek pieszych i rowerowych, place zabaw z naturalnych materiałów, siłownie oraz strefa dla psów. Przewidziano też pawilony z zapleczem gastronomicznym, które będą przenikać się z przestrzenią parku poprzez otwarte dziedzińce z ogrodami, tarasy i pergole.