Parking automatyczny w Katowicach jest wyjątkowy w skali kraju. Kiedy będzie można z niego korzystać?

Budowa parkingu automatycznego na ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach kosztowała blisko 23 mln zł. Sprawdzamy kiedy zostanie oddany do dyspozycji mieszkańców.

W Katowicach zakończyły się odbiory parkingu automatycznego na ul. Tylnej Mariackiej.

Obiekt jest pierwszym w Polsce publicznym parkingiem automatycznym.

Zakończenie testów nastąpi 1 września. Do testowania maszyn wytypowanych zostało kilkadziesiąt osób.

W zależności od przebiegu testów podejmowane będą dalsze kroki.

Jak podaje portal Katowice.eu zakończyły się odbiory parkingu automatycznego na ul. Tylnej Mariackiej. Teraz nadszedł czas na kolejny krok – testy. Nim parking zostanie oddany do dyspozycji wszystkich mieszkańców maszyny przechodzą weryfikację.

Parking automatyczny przy ulicy Tylnej Mariackiej to pierwsza tego typu inwestycja publiczna w Polsce. Dlatego nim oddamy maszyny w ręce mieszkańców chcemy sprawdzić, czy wszystko działa tak jak należy. W związku z tym wkraczamy w fazę testowania maszyn, która potrwa do 1 września. Testujący maszyny są zobowiązani do codziennego raportowania za pośrednictwem ankiet przebiegu parkowania. Dzięki temu chcemy wychwycić elementy, które jeszcze można udoskonalić – wyjaśnia Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic.

Do testowania maszyn wytypowanych zostało kilkadziesiąt osób. To między innymi właściciele lokali usługowych i hoteli zlokalizowanych przy ul. Mariackiej. Osoby te są wyposażone w specjalne przepustki uprawniające do korzystania z maszyn. W trakcie parkowania testujący przechodzą całą procedurę, jaka będzie obowiązywać korzystających z automatycznego parkingu, z wyjątkiem uiszczania opłat – korzystają z tak zwanego biletu zerowego. Testy odbywają się między innymi pod kontrolą straży pożarnej, która chce zweryfikować jak w praktyce będzie przebiegał cały proces.

Zakończenie testów nastąpi 1 września. Następnie konieczne będzie opracowanie wyników ankiet. W zależności od ich przebiegu podejmowane będą dalsze kroki.

Maszyny składające się na wielopoziomowy parking automatyczny czekają testy. fot. mat. KAW

Pierwszy taki parking w Polsce

Przypomnijmy, że parking przy ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach jest pierwszym w Polsce publicznym parkingiem automatycznym. Jego budowa kosztowała 23 mln zł. Na powierzchni, gdzie zmieściłoby się nieco ponad 40 standardowych miejsc parkingowych, dzięki inwestycji będzie można pozostawić 240 pojazdów.

W korzystaniu z parkingu pomagają czujniki optyczne, radarowe i sygnalizacja ostrzegawcza, które ułatwiają prawidłowe zaparkowanie samochodu na platformie transportowej. Sam proces parkowania można porównać do korzystania z myjni automatycznej, gdzie urządzenia sygnalizują nam poprawne umieszczenie pojazdu.