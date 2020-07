Parkingi… dla pieszych? Gdyńskie Wzgórze św. Maksymiliana pod lupą projektantów

Czy na gdyńskim Wzgórzu św. Maksymiliana, pośród zaparkowanych wzdłuż ulic aut i w miejscu dzikich parkingów mogą powstać miejsca przyjazne dla pieszych? Stowarzyszenie Traffic Design łączy siły ze studentami Politechniki Gdańskiej oraz katowickim aktywistą Michałem Kubieńcem i architektem Grzegorzem Layerem, zabierając się jednocześnie do przygotowywania projektu "Pieszy też człowiek”.

Mieszkańcy Gdyni podzielą się swoimi odczuciami i przyzwyczajeniami, a wyniki ankiet pozwolą na wypracowanie małych metamorfoz miejsc, które kojarzą się głównie z zaparkowanymi samochodami.

Głos dla pieszych i parkujących

Pod lupę projektantów trafia gdyńskie Wzgórze św. Maksymiliana i dzielnicowe drogi, a konkretniej – kwestia wszechobecnych samochodów. Internetowa ankieta to pierwszy krok do zmiany oblicza takich ulic, jak np. ul. biskupa Dominika, z naciskiem na przestrzeń wykorzystywaną jako parking, która z założenia wcale nim nie jest. Ankieta to kilkanaście pytań m.in. o przyzwyczajenia parkingowe i częstotliwość korzystania z postoju w tej okolicy.

- Tworzymy projekt, który będzie dostępny do zrobienia dla samych mieszkańców w formie „do it yourself”. Efektem ankiety będą wyniki, które posłużą projektantom do stworzenia małych, przenośnych mebli i form przestrzennych. Będzie można je umieścić w przestrzeniach takich jak trawniki i wszędzie tam, gdzie miejsce nielegalnie okupują auta. Będzie to jeden z siedmiu projektów, które tej jesieni pojawią się na Wzgórzu podczas Biennale 2020 – mówi Monika Domańska z Traffic Design.

Przykład z Katowic

Do współpracy zaproszono ludzi, których niewątpliwym atutem będzie świeże spojrzenie. Michał Kubieniec to aktywista i przedsiębiorca prowadzący sklep i kawiarnię Geszeft w Katowicach, członek Stowarzyszenia Moje Miasto i współtwórca Kolektywu Miastoprojekt. W możliwości projektowania zmian na Wzgórzu św. Maksymiliana szczególnie ujęło go podobieństwo do dzielnicy, z którą jest związany na co dzień – katowickiej Koszutki. Grzegorz Layer, również związany z Katowicami, to ceniony młody architekt, który miał już okazję kilkukrotnie projektować m.in. rewitalizacje zaniedbanych katowickich podwórek w ramach programu Plac na Glanc.



Projekt „Pieszy też człowiek” będzie miał swoją premierę właśnie podczas tegorocznego Biennale Trafic Design, zaplanowanego na jesień. Pozostałe projekty, które jeszcze w tym roku zmienią miejską przestrzeń Gdyni na razie są owiane tajemnicą.