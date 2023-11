Pasaż Schillera w Łodzi będzie mieć nową atrakcję

We wrześniu dobiegła końca metamorfoza jednego z najważniejszych miejsc w Łodzi - pasażu Schillera. To jednak nie koniec zmian. Niebawem stanie tam olbrzymi stół z… płynącą rzeką. Trwają przy nim ostatnie prace.

Pasaż Schillera w Łodzi przeszedł metamorfozę.

Niebawem do użytku oddany zostanie kolejny element pasażu - olbrzymi stół z mapą Łodzi i płynącą rzeką.

Pasaż Schillera w Łodzi będzie miał nowy element małej architektury. Będzie to kamienna budowla o długości sześciu metrów, szerokości dwóch metrów, a wysokości metra. Na blacie o grubości 14,4 cm - płycie z jasnoszarego, strzelińskiego granitu - będzie wyryta mapa dawnej Łodzi z korytem rzeki. A śladem dawnej Łódki popłynie woda. Na mapie historycznej osady zostaną zaznaczone najważniejsze jej miejsca.

Pasaż Schillera na nowo

Zrewitalizowany Pasaż Schillera oddano do użytku we wrześniu 2023 r. Z pewnością jedną z największych zmian jest zieleń, która pojawiła się na pasażu. Posadzono tutaj 57 nowych drzew, pojawiły się także nowe krzewy, trawy ozdobne i inne rośliny na rabatach, a w donicach niskie sosny i cisy. Główna oś pasażu została wizualnie podkreślona obecnością roślin kwitnących na biało.

Ale nowa zieleń to nie wszystko, co się zmieniło na pasażu Schillera. Zniknęła kulista fontanna przy Centrum Kontaktu z Mieszkańcami. Zamiast niej pojawiła się nowa - usytuowana naprzeciwko Domu Technika. Wymieniona została nawierzchnia, która została dobrana tak aby nawiązywać do sąsiadującej ulicy Piotrkowskiej. Pojawiło się także więcej ławek i nowe oświetlenie.

Z myślą o najmłodszych użytkownikach przestrzeni publicznej powstał nowy plac zabaw. Z kolei wszyscy mieszkańcy docenią obecność nowego niewielkiego miejskiego placu przy Domu Technika.