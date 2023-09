Pasaż Schillera w Łodzi już otwarty po remoncie. Tak wygląda zrewitalizowana przestrzeń!

Remont pasażu Schillera to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w centrum Łodzi. Zrewitalizowana przestrzeń miejska została już oddana do dyspozycji mieszkańców.

Pasaż Schillera w Łodzi został już oddany do użytku.

Jedna z najważniejszych przestrzeni publicznych w Łodzi przeszła metamorfozę w ramach rewitalizacji odbywających się w mieście.

Na placu przybyło zieleni, jest nowa fontanna, wymieniona nawierzchnia i nowy plac miejski.

Łódź stawia na rewitalizacje. W mieście stale trwają gruntowne remonty kamienic i ulic, niedawno pisaliśmy o udostepnieniu dla zwiedzających Willi Majewskiego. Teraz do dyspozycji mieszkańców została oddana jedna z ważnych przestrzeni publicznych w centrum miasta, pasaż łączący ul. Piotrkowską z ul. Sienkiewicza, czyli pasaż Schillera.

Więcej zieleni w centrum Łodzi

Co się zmieniło w oddanej właśnie do użytku przestrzeni? Z pewnością jedną z największych zmian jest zieleń, która pojawiła się na pasażu. Posadzono tutaj 57 nowych drzew, pojawiły się także nowe krzewy, trawy ozdobne i inne rośliny na rabatach, a w donicach niskie sosny i cisy. Główna oś pasażu została wizualnie podkreślona obecnością roślin kwitnących na biało.

Na pasażu Schillera przybyło zieleni, fot. UM Łódź

Nowy plac miejski dla dużych, plac zabaw dla najmłodszych

Ale nowa zieleń to nie wszystko, co się zmieniło na pasażu Schillera. Zniknęła kulista fontanna przy Centrum Kontaktu z Mieszkańcami. Zamiast niej pojawiła się nowa - usytuowana naprzeciwko Domu Technika. Wymieniona została nawierzchnia, która została dobrana tak aby nawiązywać do sąsiadującej ulicy Piotrkowskiej. Pojawiło się także więcej ławek i nowe oświetlenie.

Z myślą o najmłodszych użytkownikach przestrzeni publicznej powstał nowy plac zabaw. Z kolei wszyscy mieszkańcy docenią obecność nowego niewielkiego miejskiego placu przy Domu Technika.

To jednak nie koniec zmian na pasażu Schillera. W centrum Łodzi ma jeszcze stanąć długi na sześć metrów i wysoki na dwa metry stół, którego granitowa płyta będzie przedstawiać mapę dawnej Łodzi, a w zasadzie osady o nazwie Łódka. Wygrawerowanym w płycie zagłębieniem popłynie prawdziwa woda-rzeka.