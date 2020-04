Pawilon Emilia w nowej odsłonie. Warszawa ogłasza przetarg mimo pandemii

Władze Warszawy ogłosiły postępowanie na wybór partnera prywatnego, który wybuduje i poprowadzi Nową Emilię. Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada, że partner prywatny sfinansuje i zbuduje obiekt, a następnie przejmie zarządzanie nim na czas określony.

- Pomimo trudnej sytuacji, związanej z epidemią koronawirusa, miasto działa i przygotowuje nowe możliwości inwestycyjne. Liczymy na duże zainteresowanie potencjalnych partnerów. Trudno sobie wyobrazić w Warszawie bardziej prestiżową lokalizację do organizacji konferencji i wystaw, a zagospodarowanie wnętrza budynku w zróżnicowaną zieleń i położenie obiektu w otoczeniu parku Świętokrzyskiego w samym sercu miasta, dodatkowo zwiększa atrakcyjność tego miejsca – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. - Finansowanie w formule PPP to dodatkowa szansa na rozwój samorządu. Dzięki współpracy z partnerem prywatnym, możemy skorzystać na tym finansowo, ale przede wszystkim korzystamy z wiedzy specjalistów w danej dziedzinie.

Pawilon Meblowy Emilia, reprezentujący styl modernistyczny, towarzyszył warszawiankom i warszawiakom od lat siedemdziesiątych XX wieku, był obiektem powszechnie rozpoznawalnym. Na początku XXI wieku stał się na kilka lat siedzibą Muzeum Sztuki Nowoczesnej, następnie dokonano jego rozbiórki. Dziś planowane jest przywrócenie tego obiektu mieszkańcom w formie zbliżonej do oryginału i z wykorzystaniem historycznych elementów. Pierwotnie pawilon „Emilia” był zlokalizowany u zbiegu ulic: Emilii Plater i Świętokrzyskiej, dziś budynek ma być umiejscowiony przy parku Świętokrzyskim nieopodal północnego wyjścia z Pałacu Kultury i Nauki. Nowy obiekt będzie zaadaptowany na funkcje zgodne z obowiązującym planem miejscowym, aktywizujące i integrujące społeczeństwo. Planowane jest też stworzenie miejskiej oranżerii współistniejącej z przestrzenią usługową np. konferencyjno-wystawienniczą, gastronomiczną.



Nowa Emilia to trzykondygnacyjny budynek, o łącznej powierzchni nieco ponad 7000 mkw. Ogród zimowy zostanie zlokalizowany na parterze i piętrze budynku, a powierzchnia przestrzeni zielonej nie może być mniejsza niż 60 proc. Z kolei przestrzeń konferencyjna zajmie największą (liczącą ponad 3000 mkw) kondygnację podziemną. Inwestycja powstanie w nowej technologii, jednak zgodnie ze wskazówkami Stołecznego Konserwatora Zabytków, który zadba o możliwie najbliższe odwzorowanie pierwotnego wyglądu budynku.

Przetarg w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada, że partner prywatny sfinansuje i zbuduje obiekt, a następnie przejmie zarządzanie nim na czas określony w toku negocjacji. W tym czasie partner będzie mógł czerpać korzyści z udostępniania części komercyjnej, ale miejska oranżeria, stanowiąca cel publiczny, będzie miała charakter ogólnodostępny.

Harmonogram prac przewiduje zakończenie postępowania i podpisanie umowy w drugim kwartale 2021 r. Postępowanie na wybór partnera prywatnego do projektu składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich będzie prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone tury negocjacyjne: techniczna i technologiczna, ekonomiczna i prawna. W toku negocjacji zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia. Kolejno partnerzy zostaną wezwani do złożenia ostatecznych ofert. Miasto wybierze najkorzystniejszą z nich. Po podpisaniu umowy, partner będzie mógł przystąpić do realizacji inwestycji. Oddanie do użytku warszawiakom Nowej Emilii przewidziane jest na I połowę 2023 r.



Postępowanie na wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria" w imieniu m.st. Warszawy ogłosił Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta - podaje oficjalny portal miejski Warszawy.