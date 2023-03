Pawilon Polski Expo 2025: projekt MFRMGR Architekci zaskakuje kolorową instalacją

Pięć projektów zostało wyróżnionych przez jury konkursu SARP i PAIH na koncepcję Pawilonu Polski na EXPO 2025. Prezentujemy jeden z nich: koncepcję pracowni MFRMGR.

Pięć pracowni zostało wyróżnionych w konkursie na koncepcję Pawilonu Polski na EXPO 2025 w Osace.

Wśród wyróżnionych projektów była koncepcja pracowni MFRMGR Architekci.

Koncepcja pawilonu jest wizualnym przedstawieniem procesu, w którym jednostka działająca pod wpływem "genu niepokornej kreatywności" staje się iskrą pobudzającą do działania masy.

Barwna rzeźba przerastająca prostopadłościenną bryłę symbolizuje ludzkie jednostki, które przekazują pozytywny rewolucyjny gen, uwięziony w skostniałym systemie przedstawionym przez prostopadłościan.

W zorganizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) konkursie na koncepcję architektoniczną Pawilonu Polski na Expo 2025 w Osace do udziału zgłosiło się kilkadziesiąt biur architektonicznych. Pięć z nich otrzymało wyróżnienia ex aequo:

ATI - Piotr Trębacz, Wiktor Gago, Łukasz Pałczyński,

MFRMGR Architekci,

architekci Alicja Kubicka i Borja Martinez,

Nizio Design International,

Medusa Group.

Jak przeczytamy w komunikacie PAIH, wynik konkursu i wyłonienie najlepszych koncepcji architektonicznych to zakończenie pierwszego etapu prac nad kształtem Pawilonu Polski na Expo 2025 Osaka, Kansai. W kolejnym etapie, we współpracy z ekspertami z zakresu budownictwa i architektury wypracowany zostanie finalny projekt Pawilonu.

Gen niepokornej kreatywności

W swoim projekcie architekci z pracowni MFRMGR postanowili przełamać stereotyp smutnego, mało optymistycznego Polaka, skupiając się na cechach naszego narodu takich, jak empatia i – coś co nazwali – genem niepokornej kreatywności.

– Opowiadamy o Polakach jako społeczeństwie i ich talencie do znajdowania nowych możliwości, nieustannej kreacji, niepoddawaniu się w sytuacjach wyjątkowo trudnych a nawet wydawałoby się beznadziejnych, poprzez umiejętność oddolnego tworzenia wspólnoty – solidarności wokół idei – wyjaśniają autorzy projektu

– Mamy genialną umiejętność szybkiego łączenia się , solidaryzowania w ramach określonej idei. Pokazała to na przykład mobilizacja społeczeństwa w obliczu wojny w Ukrainie i napływu uchodźców. Wytworzona w ten sposób siła solidarnych, zdeterminowanych do działania ludzi jest potężniejsza niż jakiekolwiek przeszkody, które stają jej na drodze. Historia pokazuje, że nic nie jest w stanie stawić jej czoła – dodają.

Koncepcja pawilonu jest wizualnym przedstawieniem procesu, w którym jednostka działająca pod wpływem wspomnianego "genu niepokornej kreatywności" staje się iskrą pobudzającą masy do działania. Te swoista reakcja łańcuchową została zobrazowana w postaci instalacji artystycznej: barwnej struktury, przerastającej prostopadłościenną bryłę. Prostopadłościan ma tutaj symbolizować skostniały, opresyjny system, z którego ram wyrywa się kolorowa struktura.

Koncepcja Polskiego Pawilonu na EXPO 2025: wizualizacja głównej przestrzeni wystawienniczej, proj. MFRMGR Architekci, wiz. AESDE.com, Bartosz Trocha

Interakcja i integracja

Barwna instalacja w założeniu może być także wykorzystana jako element ekspozycyjny, pełniąc role płaszczyzn do mappingu lub plansz informacyjnych. Może być również nośnikiem dźwięku, odtwarzanego w głośnikach umieszczonych pomiędzy dwiema płaszczyznami rzeźby.

Architekci zaplanowali również interaktywny charakter instalacji - zgodnie z ideą dzielenia się polskim "genem kreatywności" z innymi narodami. Goście pawilonu mieliby możliwość dołączenia do istniejącej rzeźby kolejnego elementu, na którym mogliby zamieścić swoje przesłanie. Poszczególne elementy wykonane byłyby z materiałów z recyklingu.

Po zakończeniu EXPO 2025 stalowa struktura mogłaby zostać podzielona na mniejsze segmenty, które następnie mogłyby zostać umieszczone w różnych przestrzeniach publicznych na całym świecie, jak place miejskie, placówki edukacyjne czy galerie.

Na powierzchni 1500 mkw. MFRMGR oprócz przestrzeni wystawowej zaplanowali m.in., wielofunkcyjną salę koncertową, restaurację, przestrzeń biurową dla personelu, a także różne przestrzenie służące do interakcji i integracji odwiedzających. Wśród nich jest chociażby wielki stół integrujący, hipersiedzisko do odpoczynku, ścianka mediów społecznościowych do robienia zdjęć, a także duże hamaki rozwieszone wewnątrz struktury.