Pawilon Polski na EXPO 2020 spod kreski WXCA zgarnia kolejną nagrodę

Pawilon Polski na Wystawę Światową Expo 2020 w Dubaju zaprojektowany przez warszawską pracownię architektoniczną WXCA we współpracy ze studiem Bellprat Partner z Zurychu został wyróżniony prestiżową nagrodą ICONIC AWARDS 2022: Innovative Architecture w kategorii Architektura.

ICONIC AWARDS: Innovative Architecture to jeden z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych międzynarodowych konkursów architektonicznych. Został on powołany przez German Design Council – organizację założoną przez niemiecki parlament w 1953 r. i będącą dziś jednym z najbardziej prominentnych światowych ośrodków wiedzy z zakresu architektury i designu.

Tegoroczne nagrody ICONIC AWARDS 2022: Innovative Architecture zostały przyznane w kategoriach Architektura, Architektura wnętrz, Produkt, Komunikacja i Koncepcja oraz w trzech kategoriach specjalnych.

„Projektując zarówno architekturę pawilonu, jak i samej wystawy, autorzy stworzyli spójną, immersyjną przestrzeń wspomagającą wielowymiarowe doświadczenie. Obiekt został zaprojektowany tak, by zachęcać gości do zapoznania się z różnorodnością polskiej przyrody, ale też do refleksji nad współegzystencją człowieka i natury oraz dzielonej przez nas wszystkich odpowiedzialności za planetę. Będąc wewnątrz pawilonu, oglądający mogli poczuć, że są integralną częścią większej całości, a podejmowane przez nich działania mają realne znaczenie” – piszą organizatorzy.