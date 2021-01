Pawilon Włoski przy Pałacu Branickich w Białymstoku przeszedł metamorfozę

Jak podaje Bialystok.pl, zakończono prace przy Pawilonie Włoskim znajdującym się przy Pałacu Branickich. W ramach prac odnowiony został także fragment ogrodzenia.

Wykonano prace modernizacyjne 143-metrowego fragmentu zabytkowego ogrodzenia Pałacu Branickich od Pawilonu Włoskiego do ulicy Akademickiej oraz renowację pawilonu. Prace polegały między innymi na uzupełnieniu i naprawie ścian pawilonu, wykonaniu tynków renowacyjnych i sztukaterii, impregnacji powierzchni. Zadbano także o wzmocnienie fundamentu i cokołu, wykonano nowe schody i okładziny z piaskowca oraz posadzki z gresu.

Ogrodzenie oraz Pawilon Włoski to obiekty wpisane do rejestru zabytków. Dlatego prace budowlane były prowadzone we współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Cała inwestycja, modernizacja i przebudowa ogrodzenia oraz Pawilonu Włoskiego, kosztowała około 1 mln 977 tys. zł.