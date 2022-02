Pawilon Zodiak zaprasza na ogłoszenie finalistów konkursu Mies van der Rohe Award 2022

16 lutego w pawilonie Zodiak w Warszawie ogłoszeni zostaną finaliści najbardziej prestiżowego konkursu architektonicznego w Europie.

Już za kilka dni przedstawiciele Komisji Europejskiej, wraz z OW SARP i Fundacją Miesa van der Rohe , ujawnią pięciu finalistów Nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie Architektury Współczesnej 2022 – Mies Van Der Rohe Award.

Ogłoszenie oczekiwanej listy finalistów najbardziej prestiżowego konkursu w świecie europejskiej architektury, odbędzie się w środę, 16 lutego 2022 r. o godz.10.00, w ZODIAKu Warszawskim Pawilonie Architektury.

Wydarzeniu towarzyszy wystawa dzieł polskiej architektury, nominowanych do nagrody EU Mies Award w 2022 roku.

Ogłoszenie finalistów jest okazją do spotkania przedstawicieli organizatorów wystawy, czyli Fundacji Miesa van der Rohe, Miasta Stołecznego Warszawy oraz Inicjatora ekspozycji Oddziału Warszawskiego SARP, ekspertów, mediów, mecenasów i autorów nominowanych polskich obiektów.

Fundacja Miesa van der Rohe, organizator konkursu, od wielu lat bacznie przygląda się współczesnym realizacjom europejskiej sceny projektowej. Do współpracy przy konkursie zaprasza wybitne osobowości świata architektury i ekspertów z całej Europy. Wybrane przez nominujących obiekty cechuje innowacyjne i twórcze podejście do formy i funkcji, znaczące oddziaływanie społeczne oraz kształtowanie niezwykle ważnej dla całego świata idei zrównoważonego rozwoju. Nagroda wyróżnia więc najlepsze praktyki budowania, służące polepszeniu warunków życia, przy jednoczesnym poszanowaniu dla otoczenia.

Jury uznało prace finalistów za przykłady, które zachęcają i stają się referencjami dla lokalnego planowania przestrzennego. Prezentują nowy model projektowania, oparty na dążeniu do poszanowania procesów zrównoważonego rozwoju. Są również wynikiem starannie zaplanowanych procesów konstrukcyjnych oraz wyjątkowej dbałości o jakościowe materiały i detale. Na wystawie zostały zaprezentowane najlepsze polskie realizacje aktualnej edycji konkursu, na tle ponad pięciuset nominacji z całej Europy.

Czemu tak wielu? Bo rok 2022 był rokiem kumulacyjnym – przyznawane co dwa lata wyróżnienie zostało zawieszone w 2020 roku, co znacznie powiększyło grupę startujących po trofeum. Dzięki temu zyskaliśmy szansę na przyjrzenie się wnikliwiej kondycji nowej polskiej architektury. Podczas wystawy w Zodiaku zaprezentowano 25 zakwalifikowanych do finału polskich projektów.