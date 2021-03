Pełną parą idą prace przy Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu

W budynku Collegium Martineum w Poznaniu, gdzie mieścić się będzie Centrum Szyfrów Enigma, trwają obecnie intensywne prace remontowe, podaje UM Poznań. Centrum zostanie otwarte latem tego roku.

W strefie wejściowej budynku rozpoczęto przygotowania do wykonania nowych schodów zewnętrznych wraz z windą dla osób z niepełnosprawnością. W tym miejscu stanie również rzeźba reklamowa w formie pylonu zachęcającego do odwiedzenia CSE. Od strony dziedzińca trwają prace nad instalacją windy umożliwiającej dostęp na każdy poziom budynku.

Remontowane są korytarze, klatki schodowe oraz toalety, które będą przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Wykonana została większość instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych - zarówno w części komunikacyjnej, jak i ekspozycyjnej oraz w pomieszczeniach biurowych.

W części wystawowej trwają prace wykończeniowe, które umożliwią instalację scenografii. W auli oraz Sali Burszty wymieniono pokrycie dachowe nad aulą. Wkrótce roboty wykończeniowe rozpoczną się także w pomieszczeniach biurowych.

Równolegle do robót budowlanych w Collegium Martineum trwają prace związane z przygotowaniem multimedialnej ekspozycji. Realizacją tej części inwestycji zajmuje się znana krakowska firma New Amsterdam.

Ekspozycja Centrum Szyfrów Enigma składa się z trzech części. Pierwsza obejmować będzie kurs szyfrów, kolejne poświęcone będą historycznym wydarzeniom związanym ze złamaniem kodu Enigmy oraz ich następstwami, które doprowadziły do rewolucji cyfrowej. Ekspozycja będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poza ekspozycją w Centrum będzie funkcjonowała także dedykowana dzieciom "Strefa szyfrów". Będzie to przestrzeń służąca zabawie i edukacji, zachęcająca najmłodszych do interakcji, rywalizacji, rozwiązywania łamigłówek.

Miasto Poznań wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, partnerem inwestycji na zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Szyfrów Enigma przeznaczyło blisko 30 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, we współpracy z UAM oraz środowiskami społecznymi popularyzującymi historię polskiej myśli naukowej i technicznej.