Pełna zieleni architektura "z oddechem" w nowej inwestycji Archicom

Wszechobecna zieleń przewijająca się w architekturze, sąsiedztwo terenów Natura 200 i rzeki, a takze wspólny teren w ogrodowym stylu to charakterystyczne cechy nowej inwestycji Archicom we Wrocławiu.

Sady nad Zieloną to kameralne osiedle przy ul. Blizanowickiej na Księżu Wielkim w otoczeniu terenów Natura 2000 i rzeki Zielonej.

Wizytówką osiedla będzie wspólny teren w stylu ogrodowym, w którym przyszli mieszkańcy znajdą niejedno miejsce do relaksu. Większość mieszkań na parterze posiada przestronne, zielone ogródki wydzielone żywopłotem, które stanowią przedłużenie salonu oraz naturalne przejście pomiędzy mieszkaniem a ogólnodostępną zielenią. Oczko wodne, łąki, własny sad z drzewami owocowymi

i krzewami - na nie będą rozpościerać się przyjemne widoki z okien.

- Odkrywamy dla naszych mieszkańców nowe, świetnie zlokalizowane miejsce, którego najważniejszym atutem jest wszechobecna zieleń. W naszym projekcie kameralnego osiedla zieleń przewija się w aranżacji i architekturze osiedla, w miejscach do uprawiania sportu oraz rekreacji tuż za granicą osiedla na łonie natury. Projekt w pełni wykorzystuje potencjał lokalizacji w wyjątkowo urokliwej scenerii dopływu rzeki Oławy. Wśród dębów, blisko terenów Natura 2000 i rzeki Zielonej nowi mieszkańcy znajdą zdrowe miejsce do życia w spokojnej okolicy. Zainwestowaliśmy w najbardziej atrakcyjny teren w dzielnicy z potencjałem. Myślę, że lokalizacja będzie zyskiwała na atrakcyjności, a to gwarantuje wzrost wartości mieszkań w czasie – mówi Tomasz Ślęzak, członek zarządu Archicom SA.

Sady nad Zieloną to cztery wielorodzinne budynki mieszkaniowe, dające możliwość znalezienia mieszkania wśród niedużej grupy sąsiedzkiej.

Sady nad Zieloną to również miejsce, które zapewni możliwość aktywnego spędzania czasu. Do dyspozycji mieszkańców będzie strefa sportu wpisana w krajobraz - trawiaste boisko (powstające we współpracy z gminą), osiedlowy fitness, trasa spacerowa wzdłuż Grobli Oławskiej, polana wokół starych drzew. Entuzjaści dłuższych spacerów będą mogli cieszyć się z uroków znajdującego się nieopodal Parku Wschodniego oraz skorzystać z licznych ścieżek pieszo-rowerowych w okolicy. Na osiedlu znajdą się stojaki rowerowe m.in. przy wejściach do klatek schodowych, a w części podziemnej budynku rowerownie i wózkownie.

- W formułowaniu koncepcji nowego osiedla, wzięliśmy pod uwagę najnowsze trendy. Czas pandemii zmienił hierarchię potrzeb klientów, na znaczeniu zyskały te związane ze zdrowym otoczeniem, przestrzenią – architekturą z „oddechem” i możliwościami wypoczynku w bezpośredniej bliskości domu. W ostatnim czasie obserwujemy również wzrost zapytań o projekty umożliwiające organizację przestrzeni, np. w formie dodatkowego, niewielkiego pokoju. Sady nad Zieloną są odpowiedzią na te wszystkie motywacje. Jednocześnie dla klientów nadal istotne są uniwersalne wartości, takie jak jasne ustawne mieszkania z balkonami tarasami lub ogródkami oraz w pełni zagospodarowane otoczenie – podkreśla Marianna Zbyryt, Kierownik Analiz Marketingowych.

Dla najmłodszych dostępny będzie plac zabaw, hamaki i miejsca do rekreacji w przestrzeni osiedla. Mieszkańcy skorzystają z miejsc postojowych w garażach i naziemnych oraz z komórek lokatorskich. Komfort i bezpieczeństwo zapewni monitoring i kontrola wjazdu. Na osiedlu znajdzie się osiedlowy sklep, gdzie mieszkańcy zrobią codzienne zakupy. Bliskość z ul. Opolską (przedłużenie ul. Krakowskiej) zapewni dostęp do wielu sklepów, usług, szkoły, przedszkola oraz komunikacji miejskiej.