Penthouse z tarasem na dachu warszawskiej kamienicy. Widok zapiera dech w piersiach!

Penthouse przy ul. Foksal 13/15 oferuje luksusowe wnętrza w urokliwej, odrestaurowanej kamienicy. Największe wrażenie robi jednak taras na dachu z widokiem na Warszawę.

Dzięki odrestaurowaniu przez firmę Ghalemco dwóch kamienic przy Foksal 13 i 15, ulica odzyskała swój dawny splendor.

Jednym z luksusowych apartamentów pod adresem Foksal 13/15 jest penthouse o powierzchni 227 mkw.

Z tarasu na dachu rozciąga się spektakularny widok na panoramę Warszawy.

Foksal 13/15 to miejsce, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Dzięki Ghalemco dwie kamienice położone tuż przy Trakcie Królewskim stały się jednym z najbardziej pożądanych miejsc do życia w Warszawie. Nowoczesne apartamenty, umiejscowione w historycznej tkance miasta, przyciągają nie tylko magią miejsca, ale też wystrojem części wspólnych. Jednak najbardziej spektakularny jest tu penthouse z przestronnym tarasem na dachu i panoramą na centrum Warszawy.

Penthouse przy ul. Foksal 13/15 ma taras na dachu, fot. Bartek Barczyk, Stylizacja Agnieszka Możdżer, Partnerzy sesji: BoConcept i Tomaszewski

Urokliwa uliczka w Warszawie

Tak jak Paryżanie mają swoją Rue de Rivoli, a Londyńczycy Bond Street, tak my niewątpliwie możemy pochwalić się ul. Foksal w Warszawie. I choć nie jest ona tak znana jak Nowy Świat, do którego przylega, to z pewnością jedna z najpiękniejszych uliczek w stolicy, jak nie w kraju.

Penthouse przy ul. Foksal 13/15 z tarasem na dachu, fot. Bartek Barczyk

Świadczy o tym już sama historia miejsca, gdzie jeszcze w XVIII wieku były ogrody spacerowe i miejsce spotkań lokalnych elit. Stylem nawiązywał on do londyńskich ogrodów Vauxhall Gardens i cieszył mieszkańców stolicy przez ponad sto lat, aż do końca lat 70. XIX wieku, kiedy to przekształcono go w ulicę i nadano jej nazwę Foksal, będącą spolszczoną wersją angielskiego pierwowzoru.

Dziś, dzięki odrestaurowaniu przez firmę Ghalemco dwóch kamienic przy Foksal 13 i 15, ulica odzyskała swój dawny splendor. Obecnie mieszczą się tu luksusowe apartamenty, które, choć na wskroś nowoczesne, charakterem nawiązują do dawnego, elitarnego klimatu okolicy.

Luksusowy penthouse

Najlepszym na to przykładem jest penthouse o powierzchni 227 mkw z dużymi przesuwnymi oknami i tarasem na dachu, z którego rozciąga się spektakularny widok na panoramę centrum stolicy. Dopasowany jest do potrzeb inwestorów, którzy poszukują na wskroś nowoczesnych rozwiązań. Mariaż klasyki z nowoczesnością i luksusem ma bowiem niezwykle współczesne oblicze.

Wnętrza luksusowego penthouse'u przy Foksal 13/15, wiz. mat. prasowe

Wejście do penthouse’u prowadzi przez wysokie i eleganckie drzwi, nawiązujące do minimalistycznego wystroju tej dobudowanej, nowej kondygnacji budynku. Komfortowy i dopasowany do obecnych wymogów rozkład klimatyzowanych pomieszczeń, duże aluminiowe okna panoramiczne z przepięknym widokiem i marmurowymi parapetami, czy praktycznie niewidoczne grzejniki podłogowe czynią z niego prawdziwą perełkę.

Wysokie na ok. 3 m wnętrza zostały podzielone na dwa funkcjonalne skrzydła połączone dużym holem z wyjściem na taras. Część reprezentacyjną penthouse’u stanowi przestronny salon otwarty na jadalnię dla gości oraz wydzielona kuchnia z panoramicznymi oknami, pozwalająca na swobodną aranżację. Znajdzie się tu miejsce zarówno na dużą wyspę jak i stół jadalniany.

Wnętrza luksusowego penthouse'u przy Foksal 13/15, wiz. mat. prasowe

W prywatnym skrzydle wyodrębniono trzy sypialnie, przy których ulokowano łazienkę z prysznicem oraz pralnię. Królewska sypialnia z prywatną łazienką z miejscem na wannę oraz osobna toaleta i duża garderoba dla właścicieli położona jest na samym końcu apartamentu tak by zagwarantować ciszę i spokój, oraz możliwość zamknięcia całej przestrzeni master bedroom.

Taras na dachu z widokiem na Warszawę

Jednak to, co najważniejsze to widoki, jakie oferuje penthouse. Zapewnia je zlokalizowany na ostatniej kondygnacji 30-to metrowy taras, z którego można podziwiać panoramę Warszawy, tak różną o każdej porze dnia czy nocy. Widać stąd zarówno centrum Warszawy z panoramą wieżowców na zachodzie, jak i pięknie podświetlony wieczorem Stadion Narodowy po drugiej stronie Wisły.

Penthouse przy ul. Foksal 13/15 ma taras na dachu, fot. Bartek Barczyk, Stylizacja Agnieszka Możdżer, Partnerzy sesji: BoConcept i Tomaszewski

Duża powierzchnia tarasu otwiera też szereg możliwości aranżacyjnych. Co więcej, mimo historycznego charakteru miejsca, penthouse posiada duże okna, otwarte przestrzenie i plan, który dopuszcza szeroką możliwość projektowania.

Penthouse przy ul. Foksal 13/15 to bowiem idealne miejsce do życia, gdzie można puścić wodzę fantazji i wykreować naprawdę unikalne wnętrze. Dlatego z pewnością docenią je te osoby, które poszukują bezprecedensowych rozwiązań, nie chcąc przy tym być skrępowane ograniczeniami historycznych wnętrz. To połączenie klasyki z modernizmem w luksusowym wydaniu.

